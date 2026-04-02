Samsung Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : augmentation de prix confirmée, voici combien ça coûtera

Samsung augmente les prix de ses Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 en Corée du Sud, avec des hausses pouvant atteindre 130 dollars sur les versions 1 To. Cette décision, effective depuis le 1er avril, pourrait s’étendre à d’autres marchés dans les prochaines semaines.

La hausse des prix des puces mémoire rattrape enfin les smartphones haut de gamme de Samsung. Après avoir préservé ses flagships pendant des mois, le géant coréen cède à la pression économique et répercute l’inflation des composants sur ses appareils les plus premium. Une première depuis le lancement des pliables de septième génération en juillet dernier.

Des hausses ciblées sur les versions premium

Samsung applique une stratégie de hausses sélectives, épargnant les modèles d’entrée de gamme. Les versions 256 Go des Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 conservent leurs tarifs actuels, soit 2,53 millions de wons (1 730 dollars) et 1,64 million de wons (1 120 dollars) respectivement.

En revanche, les configurations 512 Go subissent une augmentation de 100 000 wons (65 dollars), portant le Z Fold 7 à 2,63 millions de wons et le Z Flip 7 à 1,73 million de wons. L’impact le plus significatif concerne les versions 1 To du Z Fold 7, qui grimpent de 200 000 wons (130 dollars). Le Galaxy S25 Edge, récemment lancé, subit le même traitement tarifaire.

Cette approche préserve astucieusement les prix d’appel (« à partir de »), tout en renchérissant les configurations que choisissent majoritairement les utilisateurs avancés. Samsung maintient ainsi son positionnement marketing tout en compensant l’inflation de ses coûts de production.

Une tendance qui pourrait s’internationaliser

Pour l’instant, ces ajustements restent cantonnés au marché domestique coréen. Cependant, Samsung a déjà procédé à des hausses similaires sur ses Galaxy A dans plusieurs régions, notamment en Inde, depuis le début de l’année.

Les tensions géopolitiques et la demande croissante en mémoire pour l’IA générative maintiennent une pression constante sur les prix des semi-conducteurs. « Avec l’augmentation progressive des prix des composants clés, il était inévitable d’ajuster les tarifs de certains produits », justifie un responsable de Samsung Electronics.

La volatilité des changes amplifie le phénomène. Le won coréen s’est affaibli face au dollar ces derniers mois, renchérissant mécaniquement les importations de composants. D’autres constructeurs comme Apple ont déjà répercuté ces surcoûts sur leurs gammes premium dans certains marchés.

Si Samsung étend ces hausses à l’international, les tarifs européens et américains pourraient suivre une logique similaire d’ici quelques semaines. Attention cela dit : acquérir un pliable Samsung risque de coûter encore plus cher qu’aujourd’hui.

Sur le même sujet :