Dark Mode Light Mode
Suivez-nous
Facebook Linkedin Youtube Instagram
Suivez-nous
Que recherchez-vous ?
Popular Searches
Tendances actuelles
Découvrez le Pixel 10 : des smartphones familiers qui pourraient bien vous surprendre !
Le OnePlus 12R à 400 € : Découvrez pourquoi c’est l’affaire à ne pas manquer !
Découvrez le mystère du Galaxy S25 Edge : une surprise Gemini qui pourrait tout changer !

Le OnePlus 12R à 400 € : Découvrez pourquoi c’est l’affaire à ne pas manquer !

15 mars 2025
byAssia Hafrad
Le OnePlus 12R à 400 € : Découvrez pourquoi c’est l’affaire à ne pas manquer ! Le OnePlus 12R à 400 € : Découvrez pourquoi c’est l’affaire à ne pas manquer !

Le OnePlus 12R se démarque désormais par une réduction de 100 dollars, le positionnant à 400 dollars, tout en proposant des caractéristiques dignes des modèles haut de gamme. Cette offre, exclusivement disponible chez Best Buy, concerne les modèles de 8 Go et 16 Go de RAM, tandis que l’extension à d’autres détaillants reste incertaine.

  • Le prix du OnePlus 12R est désormais de 400 dollars, avec des caractéristiques similaires à celles des appareils premium.
  • La promotion est uniquement valable chez Best Buy pour les modèles 8 Go et 16 Go, sans précision sur une éventuelle expansion à d’autres marchés.
  • Bien que le OnePlus 13R soit légèrement supérieur à 600 dollars, le 12R à 400 dollars est une option solide pour le milieu de gamme.

La sortie récente du OnePlus 13R, qui promet une expérience utilisateur proche des modèles phares, entraîne une baisse définitive de prix pour le OnePlus 12R, qui est passé de 500 à 400 dollars. Ce tarif attractif le rend particulièrement intéressant pour les consommateurs qui n’attachent pas une importance cruciale à posséder le dernier modèle.

Un prix réduit avec des conditions

Disponible exclusivement chez Best Buy

Il est important de noter que cette remise de 100 dollars n’est applicable que chez Best Buy, et concerne les modèles avec 8 Go et 16 Go de RAM. Le modèle d’entrée avec 8 Go, auparavant à 500 dollars, est désormais proposé à 400 dollars, tandis que le modèle à 16 Go est à 500 dollars, au lieu des 600 dollars habituels.

Actuellement, OnePlus n’a pas confirmé si cette promotion sera étendue à d’autres revendeurs. Il est probable que la marque choisisse de maintenir des prix compétitifs tout en proposant des réductions temporaires dans d’autres marchés, où le 12R continue à susciter de l’intérêt malgré son ancienneté relative.

Le OnePlus 12R, un choix judicieux

Commercialisé à ses débuts à 500 dollars, le OnePlus 12R a vu son prix chuter à 400 dollars, offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix. De nombreuses personnes qui privilégient la performance et les fonctionnalités sans vouloir dépenser une fortune trouveront dans ce modèle une option séduisante.

Dans l’ensemble, le OnePlus 12R, avec sa solide réduction de prix, pourrait bien s’imposer comme l’un des smartphones Android milieu de gamme les plus intéressants du marché. Pour ceux qui sont prêts à franchir le cap et à investir légèrement plus, le OnePlus 13R reste une alternative recommandable, mais le 12R mérite son attention avec son rapport qualité-prix exceptionnel.

Publications similaires :

  1. OnePlus Open 2 : Pourquoi la sortie tant attendue est repoussée et ce que cela signifie pour vous
  2. Le OnePlus 13T pourrait bien surpasser le Galaxy S25 Ultra avec une batterie géante de 6 000 mAh !
  3. OnePlus Watch 3 : Une nouvelle ère pour les montres connectées à partir du 18 février 2025
  4. OnePlus 13 dévoile son secret : un coup dur pour Samsung ?

En tant que jeune média indépendant, Android DZ a besoin de votre aide. Soutenez-nous en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris sur Google News. Merci !

Suivez-nous sur Google News

Recommandé pour vous

Découvrez le mystère du Galaxy S25 Edge : une surprise Gemini qui pourrait tout changer ! Découvrez le mystère du Galaxy S25 Edge : une surprise Gemini qui pourrait tout changer !

Découvrez le mystère du Galaxy S25 Edge : une surprise Gemini qui pourrait tout changer !

Le Motorola Razr+ 2025 : une évolution subtile qui pourrait vous surprendre !

Des problèmes de lecture d’empreintes digitales après la dernière mise à jour Google : êtes-vous concerné ? Des problèmes de lecture d’empreintes digitales après la dernière mise à jour Google : êtes-vous concerné ?

Des problèmes de lecture d’empreintes digitales après la dernière mise à jour Google : êtes-vous concerné ?

Google Pixel 9a : une fuite révèle son design et ses caractéristiques

Le Galaxy Z Fold 7 pourrait enfin rivaliser avec l’Ultra en intégrant un capteur photo de 200 MP ! Le Galaxy Z Fold 7 pourrait enfin rivaliser avec l’Ultra en intégrant un capteur photo de 200 MP !

Le Galaxy Z Fold 7 pourrait enfin rivaliser avec l’Ultra en intégrant un capteur photo de 200 MP !

Découvrez pourquoi le Galaxy S23 et le Tab S10 révolutionnent l’expérience One UI 7 en bêta Découvrez pourquoi le Galaxy S23 et le Tab S10 révolutionnent l’expérience One UI 7 en bêta

Découvrez pourquoi le Galaxy S23 et le Tab S10 révolutionnent l’expérience One UI 7 en bêta

Voici pourquoi la mise à jour de février de Google Play pourrait transformer votre expérience Android avant mars ! Voici pourquoi la mise à jour de février de Google Play pourrait transformer votre expérience Android avant mars !

Voici pourquoi la mise à jour de février de Google Play pourrait transformer votre expérience Android avant mars !

Découvrez les secrets du Galaxy S25 Edge : pourquoi il pourrait surpasser l’Ultra avec son design audacieux ! Découvrez les secrets du Galaxy S25 Edge : pourquoi il pourrait surpasser l’Ultra avec son design audacieux !

Découvrez les secrets du Galaxy S25 Edge : pourquoi il pourrait surpasser l’Ultra avec son design audacieux !