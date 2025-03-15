Le OnePlus 12R à 400 € : Découvrez pourquoi c’est l’affaire à ne pas manquer !

Le OnePlus 12R à 400 € : Découvrez pourquoi c’est l’affaire à ne pas manquer !

Le OnePlus 12R se démarque désormais par une réduction de 100 dollars, le positionnant à 400 dollars, tout en proposant des caractéristiques dignes des modèles haut de gamme. Cette offre, exclusivement disponible chez Best Buy, concerne les modèles de 8 Go et 16 Go de RAM, tandis que l’extension à d’autres détaillants reste incertaine.

Le prix du OnePlus 12R est désormais de 400 dollars, avec des caractéristiques similaires à celles des appareils premium.

La promotion est uniquement valable chez Best Buy pour les modèles 8 Go et 16 Go, sans précision sur une éventuelle expansion à d’autres marchés.

Bien que le OnePlus 13R soit légèrement supérieur à 600 dollars, le 12R à 400 dollars est une option solide pour le milieu de gamme.

La sortie récente du OnePlus 13R, qui promet une expérience utilisateur proche des modèles phares, entraîne une baisse définitive de prix pour le OnePlus 12R, qui est passé de 500 à 400 dollars. Ce tarif attractif le rend particulièrement intéressant pour les consommateurs qui n’attachent pas une importance cruciale à posséder le dernier modèle.

Un prix réduit avec des conditions

Disponible exclusivement chez Best Buy

Il est important de noter que cette remise de 100 dollars n’est applicable que chez Best Buy, et concerne les modèles avec 8 Go et 16 Go de RAM. Le modèle d’entrée avec 8 Go, auparavant à 500 dollars, est désormais proposé à 400 dollars, tandis que le modèle à 16 Go est à 500 dollars, au lieu des 600 dollars habituels.

Actuellement, OnePlus n’a pas confirmé si cette promotion sera étendue à d’autres revendeurs. Il est probable que la marque choisisse de maintenir des prix compétitifs tout en proposant des réductions temporaires dans d’autres marchés, où le 12R continue à susciter de l’intérêt malgré son ancienneté relative.

Le OnePlus 12R, un choix judicieux

Commercialisé à ses débuts à 500 dollars, le OnePlus 12R a vu son prix chuter à 400 dollars, offrant ainsi un excellent rapport qualité-prix. De nombreuses personnes qui privilégient la performance et les fonctionnalités sans vouloir dépenser une fortune trouveront dans ce modèle une option séduisante.

Dans l’ensemble, le OnePlus 12R, avec sa solide réduction de prix, pourrait bien s’imposer comme l’un des smartphones Android milieu de gamme les plus intéressants du marché. Pour ceux qui sont prêts à franchir le cap et à investir légèrement plus, le OnePlus 13R reste une alternative recommandable, mais le 12R mérite son attention avec son rapport qualité-prix exceptionnel.