27 mars 2025
byAssia Hafrad

Avec son écran pliable de 7,6 pouces et son tarif proche des 2 000 €, le Samsung Galaxy Z Fold 6 incarne la vitrine technologique du constructeur coréen. Mais après cinq mois d’utilisation intensive, ce modèle haut de gamme tient-il vraiment ses promesses ? Voici ce qu’il faut savoir avant de franchir le cap.

Un design à protéger… absolument

La charnière reste le talon d’Achille des smartphones pliables. Malgré les améliorations apportées sur le Fold 6, elle demeure vulnérable aux chocs. Une coque renforcée et un film protecteur sont quasi indispensables dès la première utilisation. L’expérience avec un Pixel Fold, dont la charnière a cédé après une chute mineure, rappelle que les pliables nécessitent plus de soins que les modèles classiques.

Le Fold 6 n’échappe pas à cette règle. Sa finition soignée ne compense pas une résistance à la poussière limitée (IP48), loin des standards IP68 des smartphones traditionnels.

Le grand écran : une utilisation plus rare qu’on le pense

Sur le papier, l’écran interne est conçu pour être ouvert en toute situation. Mais en pratique, l’utilisateur moyen effectue entre 40 et 50 ouvertures par jour – loin des centaines prévues par Samsung. Résultat : le petit écran externe devient souvent l’interface principale, notamment pour consulter des messages ou naviguer rapidement.

Le ratio d’aspect étroit de ce second écran limite toutefois l’expérience. Comparé à celui du Pixel Fold, plus large et naturel, le Fold 6 affiche un format vertical qui ne convient pas à toutes les applications.

Des selfies au top grâce à la caméra arrière

Le Fold 6 brille là où on ne l’attend pas : dans la photo frontale. En le dépliant à moitié, il devient possible d’utiliser la caméra arrière de 50 MP pour prendre des selfies ultra nets, tout en voyant l’aperçu sur l’écran externe.

Une option bienvenue, surtout quand on sait que les capteurs frontaux restent limités à 12 MP sur la plupart des modèles premium. Les amateurs de contenu ou les créateurs sur TikTok ou Instagram apprécieront.

Pliure visible, prix élevé : les freins à l’adoption

Malgré ses atouts, le Z Fold 6 cumule encore des limites gênantes :

  • La pliure centrale, bien que plus discrète qu’avant, reste perceptible à l’œil et au toucher.
  • Le prix : à partir de 1 899 €, difficile de parler de démocratisation.
  • La fragilité : pas encore d’écran pliable aussi robuste qu’un écran en verre classique.

Ajoutez à cela un poids conséquent (près de 240 grammes) et une épaisseur importante une fois replié, et l’on comprend que ce type d’appareil ne convient pas à tous les profils.

Le futur est pliable… mais pas pour tout le monde

Le Galaxy Z Fold 6 donne un aperçu enthousiasmant de ce que pourrait devenir la téléphonie mobile dans les années à venir : polyvalence, multitâche, écran étendu. Mais pour l’instant, il reste un produit d’élite, pensé pour un public technophile prêt à investir – et à faire quelques concessions sur la praticité.

Si vous cherchez un smartphone pour produire du contenu, travailler en mobilité ou tout simplement expérimenter de nouveaux usages, le Fold 6 mérite un coup d’œil. Mais pour un usage plus classique, d’autres modèles plus compacts et abordables restent les meilleurs alliés du quotidien.

