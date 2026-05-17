Gemini Intelligence sur Android : pourquoi 90% des téléphones ne sont pas compatibles en 2026

Gemini Intelligence sur Android : pourquoi 90% des téléphones ne sont pas compatibles en 2026

Gemini Intelligence, la suite d’outils IA de Google intégrée aux smartphones Android haut de gamme, reste inaccessible à la majorité des utilisateurs en 2026. Seuls les modèles les plus récents et les plus onéreux peuvent en profiter, creusant un fossé technologique significatif.

Alors que Samsung déploie One UI 9 basé sur Android 17 pour ses Galaxy S26, la question de la compatibilité avec Gemini Intelligence revient sur le devant de la scène. Cette technologie d’intelligence artificielle, pourtant présentée comme l’avenir de l’expérience mobile, demeure l’apanage d’une minorité d’appareils. Et les chiffres parlent d’eux-mêmes : selon nos estimations basées sur les données de compatibilité officielles, près de 90 % du parc Android installé ne peut pas accéder à ces fonctionnalités avancées.

Des prérequis techniques qui excluent massivement

Pour comprendre cette situation, il faut d’abord identifier les prérequis techniques de Gemini Intelligence. Google exige un minimum de 8 Go de RAM, un processeur récent (Snapdragon 8 Gen 2 ou équivalent), et surtout une puce dédiée au traitement IA – le fameux NPU (Neural Processing Unit). Autant d’éléments qui se trouvent uniquement sur les smartphones haut de gamme commercialisés depuis 2024.

Concrètement, seuls les appareils suivants sont officiellement compatibles :

Samsung Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra (et leurs successeurs S25/S26)

Google Pixel 8 Pro et versions ultérieures

Quelques modèles OnePlus et Xiaomi haut de gamme récents

Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 (ainsi que les générations suivantes)

Cette liste restreinte s’explique par les exigences de calcul de Gemini Intelligence. Contrairement aux assistants vocaux classiques qui s’appuient sur le cloud, cette IA fonctionne en grande partie en local sur l’appareil. De quoi garantir une meilleure confidentialité des données, certes, mais au prix d’une exclusion de facto des terminaux moins performants.

L’impact sur l’expérience utilisateur au quotidien

« J’ai acheté mon Galaxy S23 Ultra l’année dernière, et je découvre que je ne peux pas utiliser les nouvelles fonctions IA », nous confie Marc, développeur parisien. « C’est frustrant, surtout quand on voit le prix que j’ai payé pour cet appareil. » Son témoignage illustre parfaitement le décalage entre les attentes des utilisateurs et la réalité technique.

Les fonctionnalités manquées ne sont pas anodines. Gemini Intelligence propose notamment :

La traduction instantanée en temps réel lors d’appels vocaux

en temps réel lors d’appels vocaux La génération automatique de résumés de conversations longues

L’assistant de rédaction avancé intégré au clavier

La reconnaissance et description d’images poussée

Attention cela dit : Google propose des alternatives via son application Gemini classique, mais l’expérience reste moins fluide et nécessite une connexion internet permanente. L’intégration système profonde, elle, demeure réservée aux appareils compatibles.

Les constructeurs face au dilemme de la segmentation

Du côté des fabricants, la situation génère des tensions. Samsung, avec son récent déploiement de One UI 9 sur les Galaxy S26, maintient une approche à deux vitesses. Les modèles récents bénéficient de l’expérience complète, tandis que les générations précédentes se contentent des améliorations classiques d’interface et de sécurité.

Cette segmentation volontaire s’inscrit dans une logique commerciale évidente : pousser les utilisateurs vers le renouvellement. Mais elle pose aussi des questions d’équité numérique (d’ailleurs, le terme commence à faire son chemin dans les débats européens sur la régulation tech).

Les nouvelles fonctionnalités de sécurité d’One UI 9, comme la détection d’applications à risque ou les contrôles d’accessibilité améliorés, arrivent bien sur les appareils plus anciens. En revanche, tout ce qui touche à l’IA générative reste bloqué par la barrière matérielle.

Face à cette réalité, il convient de bien vérifier les spécifications de votre smartphone actuel avant d’espérer profiter de Gemini Intelligence. Et si votre appareil n’est pas compatible, l’application Gemini standard offre déjà un aperçu intéressant des capacités d’IA de Google – même si l’intégration système fait défaut. Reste à voir si cette fracture technologique s’estompera avec le temps ou si elle marquera durablement le paysage Android.