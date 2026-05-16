Samsung Galaxy S24 : One UI 8.5 stable déployé avec de nouvelles fonctionnalités

Google vient d’annoncer Gemini Intelligence, une nouvelle suite de fonctionnalités IA qui transformera l’expérience Android dès cet été. Attention cela dit : seuls les smartphones les plus récents et puissants pourront en profiter, avec des exigences techniques particulièrement strictes.

Si vous pensiez que votre Pixel 9 ou votre Galaxy Z Fold 7 étaient des appareils haut de gamme, détrompez-vous. Google vient de définir de nouveaux standards pour ses fonctionnalités d’intelligence artificielle les plus avancées, et la liste des prérequis risque de faire grincer des dents. Comme l’indique la firme de Mountain View dans sa présentation, Gemini Intelligence nécessite pas moins de 12 Go de RAM, une puce « flagship » et le support d’AI Core avec Gemini Nano v3 ou supérieur.

Des fonctionnalités qui automatisent (enfin) le quotidien

Gemini Intelligence se présente comme un assistant proactif capable d’exécuter des tâches complexes à votre place. Finies les manipulations fastidieuses entre applications : l’IA peut désormais naviguer automatiquement dans vos apps pour réserver une place de vélo en première rangée pour votre cours de spinning, ou encore dénicher votre programme de cours dans Gmail avant de remplir automatiquement votre panier avec les manuels nécessaires.

L’aspect multimodal constitue probablement l’évolution la plus intéressante. Vous pourrez désormais photographier une liste de courses manuscrite et demander à Gemini de « créer un panier de livraison avec tous ces articles ». Même principe avec une brochure touristique aperçue dans le hall d’un hôtel : un simple cliché suffit pour lancer une recherche de circuit similaire sur Expedia pour six personnes.

Chrome bénéficie également d’améliorations notables avec un assistant de navigation plus intelligent, capable de résumer des contenus web et même de prendre des rendez-vous ou réserver des places de parking en toute autonomie. Le remplissage automatique de formulaires promet lui aussi d’être révolutionné, en puisant dans vos données personnelles pour compléter même les champs les plus complexes d’un simple tap.

Une nouvelle fonctionnalité baptisée Create My Widget

Google introduit par ailleurs Create My Widget, présenté comme un premier pas vers une « interface générative ». Le principe ? Décrire en langage naturel la fonctionnalité souhaitée pour qu’une IA crée un widget personnalisé. Les exemples incluent un widget météo sur-mesure pour cycliste (avec vitesse du vent et précipitations) ou un tableau de bord culinaire proposant « trois recettes riches en protéines pour meal prep chaque semaine ».

Ces widgets personnalisés s’étendront d’ailleurs à Wear OS, permettant une continuité d’expérience sur les montres connectées. L’idée peut paraître anecdotique, mais elle ouvre potentiellement la voie à des interfaces qui se génèrent à la volée selon les besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Des exigences techniques qui excluent la majorité du parc

Reste que ces innovations ne concerneront qu’une poignée d’appareils récents. Les 12 Go de RAM requis éliminent d’office la plupart des Pixel antérieurs, à l’exception des Pixel 7 Pro, 8 Pro, série 9 et série 10. Paradoxalement, même ces modèles « éligibles » ne pourront pas forcément profiter de Gemini Intelligence : comme le révèle la page développeur de Google, seuls les Pixel 10 et les OPPO Find X9 supportent actuellement Gemini Nano v3.

Cette situation pour le moins cocasse signifie que des appareils pourtant premium comme les Pixel 7 Pro, 8 Pro et série 9 passeront à côté de ces nouvelles fonctionnalités. Samsung n’est pas épargné : les Galaxy Z Fold 7 et TriFold ne répondent pas non plus aux critères.

Le déploiement débutera cet été sur les derniers Galaxy S26 et Pixel 10, avant de s’étendre progressivement aux montres, voitures, lunettes et laptops compatibles. Attention tout de même : Google garde le contrôle sur l’activation de ces fonctions, qui restent strictement optionnelles et nécessitent votre accord explicite. De quoi rassurer les plus sceptiques concernant l’autonomie croissante de nos appareils.