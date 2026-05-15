Samsung One UI 7 : les nouveaux outils anti-distraction en bêta

Google dévoile Pause Point, un nouvel outil anti-distraction intégré à Android 17 et One UI 7, disponible en bêta sur Galaxy S26 et Pixel 10. Cette fonction impose une temporisation de 10 secondes avant l’ouverture d’applications étiquetées comme « distrayantes », avec des exercices de respiration en alternative.

Depuis le lancement d’Android 16 l’année dernière, Google multiplie les initiatives pour réguler l’usage mobile sans pour autant brider l’expérience utilisateur. Cette approche mesurée contraste avec les solutions radicales d’Apple (qui bloque purement et simplement avec Screen Time) ou les tentatives ratées de Facebook avec ses « rappels d’usage » de 2023.

Une temporisation forcée de 10 secondes

Pause Point fonctionne selon un mécanisme simple mais efficace : après avoir marqué manuellement certaines applications comme « distrayantes » (réseaux sociaux, jeux, actualités), l’utilisateur se voit imposer un délai de 10 secondes à chaque tentative d’ouverture. Durant cette pause, le système propose des alternatives constructives :

Exercices de respiration guidée intégrés

Accès rapide aux photos favorites

Suggestions d’applications « productives » personnalisées

Minuteur de session pour limiter la durée d’utilisation

Contrairement aux solutions existantes, impossible de contourner facilement cette temporisation : seul un redémarrage complet du téléphone désactive Pause Point. Samsung mise sur cette approche pour se différencier d’Apple sur le terrain du bien-être numérique.

Gemini Intelligence automatise vos tâches répétitives

En parallèle, Google intègre Gemini Intelligence dans Android 17, une surcouche IA capable d’automatiser des workflows multi-applications. Les premières démos montrent des scénarios concrets : transformer une liste de courses manuscrite en commande prête à valider, réserver automatiquement des places de parking via une photo de brochure touristique, ou encore extraire une liste de livres d’un email pour les ajouter au panier Amazon.

L’activation s’effectue via un appui long sur le bouton power, suivi d’une commande vocale. Gemini exécute alors les tâches en arrière-plan (navigation entre applications, saisie de formulaires, ajouts aux paniers) avant de présenter le résultat final pour validation utilisateur. Une notification temps réel permet de suivre la progression, et l’intervention humaine reste obligatoire pour confirmer les achats ou réservations.

Disponibilité limitée aux flagships récents

Ces fonctionnalités débarquent d’abord sur Galaxy S26 et Pixel 10 cet été, avant un déploiement plus large sur les gammes Samsung, Xiaomi, Honor et OnePlus d’ici fin 2026. Le hardware reste déterminant pour faire tourner ces algorithmes localement : il faut au minimum 12 Go de RAM et un NPU de dernière génération.

Google promet également des améliorations pour Chrome (navigation automatisée sur les sites web), Autofill (remplissage intelligent des formulaires complexes) et Gboard (dictée multilingue avec correction automatique des hésitations). Attention cela dit, ces outils nécessitent une connectivité permanente et posent inévitablement des questions sur la collecte de données personnelles.

Reste à voir si ces promesses d’automatisation intelligente tiendront face aux usages réels du quotidien.

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