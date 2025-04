Galaxy S24 : débloquez dès maintenant les fonctions photo secrètes du Galaxy S25 pour transformer vos images comme jamais auparavant

Après une longue attente, Samsung a enfin déployé la version stable de One UI 7 pour sa série Galaxy S24, ainsi que pour les modèles Z Fold 6 et Flip 6. Selon le calendrier officiel de l’entreprise, cette mise à jour Android 15 sera progressivement disponible pour d’autres appareils dans les semaines à venir. En plus d’une refonte visuelle et d’animations système plus fluides, One UI 7 apporte des fonctionnalités de caméra exclusives au Galaxy S25, désormais accessibles aux anciens modèles de Galaxy. Samsung a récemment détaillé les nouvelles fonctionnalités photographiques qui seront intégrées dans ses anciens flagships.

Les nouveautés de One UI 7 pour les anciens modèles Galaxy

Améliorations pour le Galaxy S24 : Ce modèle bénéficiera presque de toutes les fonctionnalités de la caméra du Galaxy S25 grâce à One UI 7.

Mise à jour pour le Galaxy S23 et modèles antérieurs : Ces appareils accéderont à une application photo revue ainsi qu'à d'autres petites améliorations.

Dans un message détaillé sur le forum de la communauté Samsung Corée, un modérateur a exposé les changements spécifiques apportés à l’application photo et à la galerie dans One UI 7. Ces fonctionnalités, jusqu’alors réservées au Galaxy S25, seront désormais disponibles sur les modèles S24, S23 et d’autres. Parmi les nouveautés, on retrouve une interface de caméra repensée, l’Audio Eraser, l’enregistrement vidéo en Log, ainsi qu’une édition RAW d’images améliorée.

Liste des nouvelles fonctionnalités pour les anciens Galaxy

Application photo repensée : Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, Flip 4-6, et Tab S8-S10.

Filtres personnalisés améliorés : Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, et Flip 4-6.

Enregistrement vidéo en Log : Galaxy S24 et séries associées.

Motion photo : Galaxy S24, Z Fold 6, et Flip 6.

Meilleure gestion des visages : Galaxy S23, S24, Z Fold 5/6, et Flip 5/6.

Ralentis avec objectifs ultra-grand angle : Galaxy S24 et séries associées.

Filtre ND numérique dans Expert RAW : Galaxy S24 et séries associées.

Audio Eraser : Galaxy S24 et séries associées.

Coupe automatique : Galaxy S24, Z Fold 6, et Flip 6.

Traduction d'image superposée : Galaxy S22, S23, S24, et séries associées.

Édition avancée par IA générative : Galaxy S22, S23, S24, et séries associées.

Éditeur d'image RAW : Galaxy S22, S23, S24, et séries associées.

Avec cette mise à jour, Samsung fait en sorte que la plupart des nouvelles fonctionnalités photographiques du Galaxy S25 soient accessibles aux modèles de 2024 tels que le Galaxy S24, le Z Fold 6 et le Flip 6. Cela devrait rassurer les utilisateurs qui se sont montrés déçus par le délai attendu pour la mise à jour vers Android 15.

Une mise à jour qui s’étend à d’autres appareils et régions

Pour l’instant, la mise à jour One UI 7 a été lancée pour les modèles Galaxy S24, Z Fold 6 et Flip 6 en Corée du Sud. Le déploiement aux États-Unis est prévu pour le 10 avril, suivi du Canada le lendemain. Une disponibilité en Europe est également attendue plus tard cette semaine.

Les utilisateurs de la série Galaxy S23 devraient recevoir leur mise à jour Android 15 dans la seconde moitié du mois, tandis que d’autres appareils Galaxy devront patienter jusqu’en mai.