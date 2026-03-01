Samsung Galaxy S26 : communication par satellite confirmée, vers plus d’autonomie réseau

Samsung officialise enfin la communication par satellite pour sa série Galaxy S26, une fonctionnalité qui s’étend également aux appareils plus anciens via des partenariats opérateurs. Une stratégie qui pourrait bien redistribuer les cartes face à Apple et Google.

Après avoir laissé Apple et Google prendre les devants sur la connectivité satellite, Samsung sort enfin de son silence avec une annonce qui va au-delà des attentes. La firme sud-coréenne confirme que l’ensemble de la gamme Galaxy S26 — du modèle standard au Ultra — intègre la communication par satellite, mais surtout, elle étend rétroactivement cette fonctionnalité à des appareils déjà en circulation.

Une démocratisation assumée de la sécurité

Contrairement à Apple qui réserve ses innovations les plus avancées aux modèles « Pro », Samsung fait le choix de standardiser la communication satellite sur l’ensemble de sa gamme flagship. Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra bénéficient tous de cette technologie sans distinction tarifaire.

« Samsung a un riche héritage dans les technologies de communication sans fil, et nous nous efforçons d’être à l’avant-garde de l’innovation dans ce domaine », déclare Won-Joon Choi, directeur des opérations chez Samsung Electronics. Cette approche tranche avec la stratégie habituelle de segmentation par fonctionnalités — de quoi rassurer les utilisateurs qui n’optent pas forcément pour le modèle le plus cher.

La fonctionnalité permet d’accéder aux services de messagerie par satellite, aux données d’urgence et à l’assistance lorsque les réseaux traditionnels ne sont pas disponibles. Un atout particulièrement appréciable pour les randonneurs et les professionnels amenés à travailler dans des zones isolées.

Des partenariats opérateurs étendus et précis

Samsung ne se contente pas d’annoncer la fonctionnalité : l’entreprise détaille ses partenariats opérateurs région par région. Aux États-Unis, T-Mobile proposera les services T911, messagerie et données via Starlink pour « certains modèles Galaxy flagship et Galaxy A sortis après la série Galaxy S21 ». Verizon, de son côté, offrira eSOS et messagerie texte sur « tous les modèles flagship Galaxy suivant la série Galaxy S25 ».

En Europe, Virgin Media O2 au Royaume-Uni active déjà la communication satellite sur certains smartphones Galaxy, tandis que les essais avec MasOrange en Espagne débuteront en mars. Vodafone et d’autres opérateurs européens préparent également leurs offres. Au Japon, KDDI propose déjà messagerie, données et système d’alerte sismique pour les Galaxy A et les flagships depuis le S22.

T-Mobile (US) : T911, messagerie et données via Starlink

Verizon (US) : eSOS et messagerie sur tous les flagships post-S25

Virgin Media O2 (UK) : Communication satellite active

KDDI (Japon) : Services complets incluant les alertes sismiques

Cette approche géographique ciblée révèle que Samsung a pris le temps de négocier des accords solides plutôt que de se précipiter sur un lancement global approximatif.

Le support rétroactif, véritable coup stratégique

L’aspect le plus surprenant de cette annonce réside dans le support rétroactif accordé aux appareils plus anciens. Les Galaxy S22, S23, S24 et S25 peuvent désormais accéder à certains services satellite selon les opérateurs — une démarche quasi inédite dans l’industrie mobile.

Cette compatibilité révèle que les modems Qualcomm et Exynos utilisés depuis le S22 possédaient déjà des capacités NTN (Non-Terrestrial Network) dormantes que Samsung active maintenant via des mises à jour logicielles. Une approche qui valorise instantanément le parc installé et fidélise les utilisateurs existants.

Attention cela dit, cette rétrocompatibilité reste dépendante des partenariats opérateurs. Tous les anciens Galaxy ne bénéficieront pas nécessairement de tous les services, et la disponibilité varie selon les régions. AT&T aux États-Unis travaille encore sur son implémentation, tout comme plusieurs opérateurs européens.

Reste à voir si cette stratégie « satellite pour tous » convaincra les utilisateurs hésitant encore entre les écosystèmes. Samsung rattrape certes son retard, mais avec une approche plus inclusive que ses concurrents — de quoi redéfinir les standards du marché, même si la dépendance aux opérateurs limite encore l’universalité du service.