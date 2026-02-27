Samsung One UI 8.5 : le calendrier de déploiement et les nouveautés attendues

Samsung vient d’officialiser One UI 8.5 lors de son Galaxy Unpacked, avec un calendrier de déploiement échelonné sur plusieurs mois. Cette nouvelle version, basée sur Android 15, accompagne les Galaxy S26 et apporte des fonctionnalités inédites comme l’écran de confidentialité adaptatif.

Le constructeur coréen a levé le voile sur sa feuille de route One UI 8.5 lors de la présentation des Galaxy S26. Cette mise à jour majeure sera d’abord réservée aux nouveaux smartphones avant d’être déployée progressivement sur l’ensemble de l’écosystème Galaxy compatible.

Calendrier de déploiement : les Galaxy S26 en priorité

One UI 8.5 sera préinstallé sur les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra dès leur sortie officielle le 11 mars 2026. Pour les appareils existants, Samsung a établi un planning de déploiement en plusieurs vagues :

Mars 2026 : Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra

: Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra Avril-Mai 2026 : Galaxy S24 série, Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6

: Galaxy S24 série, Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 Juin-Juillet 2026 : Galaxy A55, A35, Galaxy Tab S10 série

: Galaxy A55, A35, Galaxy Tab S10 série Août-Septembre 2026 : Autres appareils Galaxy éligibles selon leur région

Cette approche échelonnée permet à Samsung de tester la stabilité sur ses derniers flagships avant d’étendre le déploiement. Comme l’indique le constructeur dans ses communications officielles, les dates peuvent varier selon les opérateurs et les régions.

Attention cela dit : les modèles Galaxy S23 et antérieurs ne recevront pas One UI 8.5, marquant la fin du support logiciel pour ces générations. Une décision qui s’inscrit dans la politique de mise à jour sur quatre ans annoncée par Samsung.

Les nouveautés phares : écran de confidentialité et IA renforcée

L’écran de confidentialité adaptatif constitue la fonctionnalité marquante d’One UI 8.5. Cette technologie, baptisée Privacy Display, permet de masquer sélectivement certaines parties de l’écran aux regards indiscrets. Vous pouvez ainsi choisir de dissimuler uniquement les notifications, les champs de mot de passe, ou l’intégralité de l’affichage selon vos besoins.

Le système fonctionne application par application : vous configurez le niveau de protection souhaité pour chaque app dans Paramètres > Affichage > Privacy Display. Une fois activé, l’écran reste parfaitement lisible de face tout en devenant illisible sous certains angles latéraux.

Côté intelligence artificielle, One UI 8.5 intègre la nouvelle version de Gemini avec des capacités d’agent renforcées. L’assistant peut désormais effectuer des actions complexes à travers plusieurs applications, comme planifier un trajet en consultant votre agenda puis commander un Uber automatiquement.

La fonction « Circle to Search » évolue également avec une reconnaissance d’objets améliorée et la possibilité de rechercher des informations directement depuis n’importe quelle capture d’écran stockée dans la galerie.

Performances et optimisations : du Snapdragon 8 Elite Gen 5 aux anciens processeurs

One UI 8.5 tire parti du nouveau processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 équipant les Galaxy S26, offrant une fluidité accrue dans les animations et une meilleure gestion énergétique. Samsung annonce jusqu’à 15% d’amélioration des performances par rapport à One UI 8.0.

Pour les appareils plus anciens, l’optimisation se concentre sur la stabilité et la correction de bugs. Les Galaxy S24 et S25 bénéficieront notamment d’améliorations sur la gestion de la mémoire vive et l’autonomie de la batterie (particulièrement appréciable sur les modèles de base qui souffrent parfois de ce côté).

Question stockage, One UI 8.5 introduit un système de compression intelligent qui libère automatiquement de l’espace en archivant les applications peu utilisées. Cette fonction, directement inspirée d’iOS, peut récupérer plusieurs gigaoctets sans intervention manuelle.

Reste à voir si le déploiement se déroulera sans accroc, Samsung ayant parfois rencontré des problèmes de stabilité lors de précédentes mises à jour majeures. Les utilisateurs et utilisatrices de Galaxy S24 se souviendront notamment des ralentissements survenus avec One UI 7.5 en début d’année dernière. Cette fois-ci, le constructeur mise sur un test bêta élargi pour éviter ces désagréments, mais la prudence reste de mise lors des premiers jours de déploiement.