Google Messages : 5 nouvelles fonctionnalités arrivent sur Android en mai

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17 mai 2026
byChemseddine Ananna

OnePlus vient de suspendre en urgence le déploiement de deux mises à jour OxygenOS 16 après des plantages massifs. Les versions 16.0.7.XXX et 16.0.5.XXX transforment certains smartphones en briques inutilisables.

Le constructeur chinois traverse une crise logicielle majeure. Depuis le lancement d’OxygenOS 16 en début d’année, OnePlus multipliait les déploiements pour rattraper son retard face à Samsung et ses One UI 7.2, mais cette stratégie agressive vient de se retourner contre la marque. Les utilisateurs de OnePlus 13, OnePlus 12 et de la gamme Nord se retrouvent avec des appareils en bootloop (redémarrages infinis) après installation des dernières mises à jour.

Quand la précipitation coûte cher

OnePlus a publié un communiqué sur son forum communautaire pour expliquer la situation. « Un petit nombre d’appareils rencontrent des redémarrages anormaux et des problèmes de démarrage après la mise à jour », reconnaît l’entreprise. Cette formule diplomatique cache une réalité plus brutale : des milliers d’utilisateurs aux États-Unis et en Inde se retrouvent avec un smartphone inutilisable.

La liste des modèles concernés est longue : OnePlus 13, OnePlus 12, OnePlus 12R, OnePlus Nord 5, Nord 4, Nord CE 5 et Nord CE 4. Autant dire qu’une grande partie du catalogue récent est touché. L’ironie ? OnePlus venait justement de lancer sa nouvelle protection renforcée contre les applications malveillantes dans cette même mise à jour.

OxygenOS 16 : une stratégie risquée

Depuis la séparation officielle avec Oppo l’année dernière, OnePlus tente de retrouver son identité logicielle. OxygenOS 16 devait marquer ce renouveau avec des fonctionnalités inspirées d’iOS (nouvelle interface caméra) et de Samsung (capsule Live Space similaire au Now Bar). Le constructeur enchaînait les lancements : OnePlus Nord 6, Pad 4, Nord CE 6… Un rythme effréné qui semble avoir négligé les tests.

Attention cela dit, OnePlus n’est pas le premier à subir ce genre de débâcle. Samsung avait connu des problèmes similaires avec One UI 6.1 en mars dernier, et même Google avait dû retirer une mise à jour Pixel en urgence. Mais l’ampleur du problème chez OnePlus interroge sur la robustesse des processus de validation.

Les équipes d’ingénierie travaillent « avec la plus haute priorité » pour identifier la cause racine, promet l’entreprise. Le déploiement reprendra une fois les correctifs validés et la stabilité confirmée. OnePlus s’engage même à renforcer ses processus de test – une promesse qu’on espère plus concrète que les précédentes.

Une leçon coûteuse pour un constructeur qui misait tout sur sa montée en gamme face aux géants coréens et californiens.

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