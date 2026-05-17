Android : Google renforce la protection anti-arnaque, les nouveautés

Google déploie de nouvelles protections anti-arnaque dans Messages, avec notamment une option pour éviter les envois accidentels de réponses automatiques. Ces améliorations s’accompagnent du chiffrement RCS généralisé entre Android et iOS depuis la mise à jour d’Apple du 11 mai dernier.

En cette mi-mai 2026, Google Messages continue d’évoluer pour mieux protéger ses utilisateurs contre les arnaques et améliorer l’expérience de messagerie. La version 20260511 déployée récemment apporte plusieurs nouveautés significatives, particulièrement dans la gestion des réponses suggérées et la sécurité des communications.

Prérequis pour profiter des nouveautés

Avant de configurer ces nouvelles fonctionnalités, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

Google Messages version 20260511 ou ultérieure

Android 8.0 minimum (Android 14+ recommandé pour l’ensemble des fonctions)

Connexion internet active pour la synchronisation RCS

Compte Google configuré sur l’appareil

Une fois ces prérequis vérifiés, vous pourrez accéder à l’ensemble des nouvelles protections disponibles dans l’application.

Configuration de la fonction « Tap to Draft » contre les envois accidentels

La nouveauté la plus pratique concerne la gestion des réponses suggérées (Smart Reply). Google a remplacé l’ancien système de bascule par une interface plus claire permettant de choisir le comportement lors du tap sur une suggestion.

Rendez-vous dans Paramètres > Suggestions dans Google Messages. Vous y trouverez désormais l’option « Tap to draft / Tap to send » présentée sous forme de boutons radio. Sélectionnez « Tap to draft » pour que les réponses suggérées s’insèrent comme brouillon modifiable dans le champ de texte, ou « Tap to send » pour un envoi immédiat comme auparavant.

Le résultat attendu : avec « Tap to draft » activé, taper sur « OK » ou « Merci » ajoutera simplement le texte dans votre zone de saisie, vous permettant de le personnaliser avant d’appuyer manuellement sur Envoyer. Cette amélioration évite les envois accidentels de réponses trop génériques.

Chiffrement RCS généralisé et nouvelles protections

Côté sécurité, une avancée majeure s’est concrétisée le 11 mai avec le déploiement d’iOS 18.5 par Apple. Les conversations RCS entre Android et iPhone bénéficient désormais du chiffrement de bout en bout par défaut. Dans Google Messages, l’icône de cadenas habituelle apparaît pour signaler ces échanges sécurisés, tandis que l’app Messages d’Apple affiche « Text Message · RCS | [icône cadenas] Encrypted » au centre de l’écran.

Les accusés de réception évoluent également avec un nouveau design plaçant les indicateurs dans un cercle en bas à droite des bulles de messages. Un glissement vers la gauche révèle l’horodatage et le statut de chiffrement, tandis qu’un glissement vers la droite permet de répondre directement.

Google travaille parallèlement sur d’autres améliorations de sécurité, notamment des fonds d’écran personnalisés pour mieux identifier visuellement vos conversations importantes et une réorganisation complète du menu des suggestions pour une utilisation plus intuitive.

En cas de problème

Si l’option « Tap to draft » ne s’affiche pas dans vos paramètres, vérifiez que Google Messages est bien à jour via le Play Store. Le déploiement peut prendre quelques jours selon les régions. Pour les utilisateurs Samsung, notez que Samsung Messages sera définitivement fermé en juillet 2026 – la migration vers Google Messages s’effectuera automatiquement sur Android 14+.

Concernant le chiffrement RCS avec les utilisateurs iPhone, la fonction nécessite qu’ils disposent d’iOS 18.5 minimum. Si le cadenas de chiffrement n’apparaît pas, la conversation utilise probablement encore le protocole SMS classique non sécurisé.

Ces améliorations progressives positionnent Google Messages comme une solution de messagerie plus mature, même si certaines lacunes demeurent comme l’organisation des conversations par dossiers ou les options de formatage de texte. Reste à voir si Google répondra à ces attentes utilisateur dans les prochaines mises à jour de l’année.