Gemini Intelligence sur Samsung Galaxy et Pixel : l’IA révolutionnaire débarque bientôt sur Android

Gemini Intelligence sur Samsung Galaxy et Pixel : l’IA révolutionnaire débarque bientôt sur Android

Google vient d’officialiser Gemini Intelligence, une surcouche IA qui transformera vos smartphones Samsung et Pixel en assistants proactifs capables d’automatiser des tâches complexes entre applications. Cette annonce marque une rupture avec l’approche défensive d’Apple Intelligence, privilégiant l’action directe à la simple suggestion.

L’annonce était attendue depuis les premières fuites de février dernier concernant Android 17. Google franchit aujourd’hui un cap décisif en repositionnant Android comme un « système d’intelligence » plutôt qu’un simple OS mobile. Gemini Intelligence se distingue radicalement du Gemini classique (le modèle conversationnel) en s’appuyant sur une architecture d’automatisation inter-applications inédite sur mobile.

Samsung et Pixel en première ligne cet été

Les Galaxy S25 et Pixel 9 (et non S26/Pixel 10 comme mentionné dans certaines sources erronées) seront les premiers bénéficiaires dès juin 2026. Samsung confirme son statut de partenaire privilégié : la marque coréenne a collaboré étroitement avec Google pour optimiser l’intégration hardware-software sur ses puces Exynos 2500.

Concrètement, Gemini Intelligence automatisera des tâches fastidieuses : commander un plat via une photo de menu, transformer une liste de courses manuscrite en panier e-commerce, ou réserver une place de parking en analysant votre agenda. L’activation se fait par pression longue sur le bouton d’alimentation, avec validation obligatoire avant exécution.

Le déploiement s’étendra aux autres constructeurs (Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor) à partir de septembre, puis aux montres, voitures et lunettes connectées d’ici fin 2026. Attention cela dit : seuls les terminaux équipés de processeurs compatibles (Snapdragon 8 Gen 4 minimum, Tensor G5 pour Pixel) pourront exploiter pleinement ces fonctionnalités.

Chrome auto-browse : l’automatisation web débarque

Dès fin juin, Chrome intégrera des capacités d’automatisation web comparables à celles promises par ChatGPT Agent d’OpenAI l’été dernier. Le navigateur pourra réserver des billets, comparer des produits ou remplir des formulaires administratifs sans intervention manuelle.

Google mise également sur « Create My Widget », une fonctionnalité de génération d’interfaces personnalisées par simple description textuelle. Exemple concret : « affiche-moi uniquement la vitesse du vent et les précipitations pour mes sorties vélo » générera automatiquement un widget météo sur-mesure.

L’Autofill intelligent exploitera les données personnelles (mails, calendrier, contacts) pour pré-remplir les formulaires complexes. Une approche qui tranche avec la philosophie privacy-first d’Apple Intelligence, même si Google assure que le traitement reste local sur les modèles compatibles.

Un pari risqué face à Apple Intelligence

Cette stratégie offensive repositionne Android face à l’écosystème Apple, où Intelligence privilégie la discrétion et le contrôle utilisateur. Là où Cupertino suggère, Google exécute (avec validation finale). Le risque ? Une perception d’intrusion dans la vie privée, malgré les garde-fous annoncés.

Les performances restent à prouver en conditions réelles. Les benchmarks internes de Google revendiquent 40 % de tâches automatisées réussies en première intention, un score honorable mais perfectible face aux 95 % de précision d’Apple Intelligence sur ses domaines d’intervention plus restreints.

Reste à voir si cette révolution annoncée convaincra au-delà du marketing habituel. Android mise gros sur l’IA générative, Apple sur l’IA utilitaire : le match s’annonce passionnant d’ici la rentrée.