Gemini sur Android : pourquoi la plupart des téléphones ne pourront pas installer l’IA Google en 2026

Gemini sur Android : pourquoi la plupart des téléphones ne pourront pas installer l’IA Google en 2026

OpenAI vient d’intégrer son assistant de codage Codex directement dans l’application mobile ChatGPT pour iOS et Android. Une expansion qui soulève néanmoins des questions sur les limitations matérielles et la compatibilité avec l’écosystème Android fragmenté.

L’annonce d’OpenAI du 15 mai marque une nouvelle étape dans la démocratisation des outils de développement assistés par IA. Après un lancement desktop exclusif en février, Codex franchit le cap mobile avec des fonctionnalités qui permettent aux développeurs de gérer leurs projets de codage depuis leur smartphone. Une approche qui fait écho aux tentatives de Google avec Gemini pour s’imposer sur mobile, mais avec des contraintes techniques bien réelles.

Codex mobile : des fonctionnalités prometteuses mais limitées

L’intégration de Codex dans ChatGPT mobile propose un arsenal complet pour les développeurs nomades. L’application permet de surveiller les projets de codage en temps réel, d’approuver des modifications, de basculer entre différents modèles IA et de créer de nouvelles tâches directement depuis l’écran tactile. OpenAI précise que plus de 4 millions d’utilisateurs hebdomadaires exploitent déjà Codex, un chiffre qui positionne l’outil comme un concurrent sérieux face aux solutions d’Anthropic et son Claude Code.

La synchronisation s’effectue via plusieurs types d’environnements : laptops, Mac minis, serveurs de développement et environnements distants managés. Les captures d’écran, sorties de terminal, différences de code et résultats de tests s’affichent directement sur mobile. Attention cela dit, une restriction de taille s’impose : seuls les systèmes macOS sont actuellement compatibles, le support Windows étant annoncé « prochainement » sans date précise.

AnTuTu, RAM et compatibilité : le piège du hardware Android

Si OpenAI communique sur une disponibilité « iOS et Android », la réalité technique s’avère plus complexe. Les benchmarks AnTuTu des smartphones milieu de gamme (score inférieur à 400 000 points) peinent déjà avec les tâches IA locales, et Codex nécessite une connexion stable vers des machines de développement externes. Un Snapdragon 7s Gen 2 avec 6 Go de RAM (configuration standard à 300-400 euros) risque de montrer ses limites face aux flux de données en temps réel.

La fragmentation Android complique encore l’équation. Là où un iPhone 14 ou 15 bénéficie d’optimisations uniformes, un Galaxy A55, un Xiaomi Redmi Note 13 Pro ou un Nothing Phone (2a) affichent des comportements variables selon leur surcouche système. Les tests préliminaires suggèrent que les appareils équipés de moins de 8 Go de RAM peuvent subir des ralentissements lors de la synchronisation de gros projets de code (d’ailleurs, on retrouve ce même problème avec Google Maps en plein écran sur Android Auto).

Entreprise et HIPAA : OpenAI vise le marché professionnel

L’intégration mobile de Codex s’accompagne de fonctionnalités enterprise non négligeables. Les clients ChatGPT Enterprise et Business accèdent désormais à des tokens d’accès programmatique pour automatiser leurs workflows de développement. Plus notable encore : OpenAI annonce la compatibilité HIPAA pour Codex en environnement local, ouvrant la porte aux secteurs de la santé et aux entreprises soumises à des contraintes réglementaires strictes.

Cette stratégie enterprise reflète une course à l’armement face à Microsoft GitHub Copilot et aux solutions Google Cloud. Les développeurs peuvent maintenant gérer leurs projets de codage depuis n’importe quel environnement mobile, mais les performances réelles dépendront largement de la qualité de la connexion réseau et de la puissance de traitement du smartphone utilisé. Reste à voir si cette mobilité ajoutée compensera les frustrations liées aux limitations matérielles de la plupart des téléphones Android actuels (c’est d’ailleurs pourquoi le hardware reste la priorité absolue pour les constructeurs).

Une belle promesse sur le papier, mais qui risque de se heurter à la réalité du parc Android installé en 2026.