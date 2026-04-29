Android verrouillé par Google : comprendre le plan qui change tout pour votre téléphone

Android verrouillé par Google : comprendre le plan qui change tout pour votre téléphone

Google impose de nouvelles restrictions drastiques sur l’installation d’applications Android dès septembre 2026. Le collectif Keep Android Open dénonce une manœuvre qui transformerait votre smartphone en « prison dorée ».

L’écosystème Android traverse une crise majeure. Depuis l’ouverture controversée des boutiques d’applications tierces imposée par l’Europe fin 2024, Google multiplie les contre-mesures pour maintenir son monopole. La dernière en date ? Un système de verrouillage qui pourrait bien sonner le glas de l’Android libre que nous connaissions.

24 heures d’attente pour installer un simple APK

Concrètement, voilà ce qui vous attend dès septembre : activer l’installation d’applications tierces nécessitera de fouiller dans les options développeur, puis d’attendre 24 heures avant de pouvoir installer quoi que ce soit hors Play Store. Une procédure que Google justifie par la « protection des utilisateurs vulnérables », mais qui ressemble surtout à un mécanisme de dissuasion massive.

Pour contextualiser : depuis Android 8.0 Oreo (2017), installer un APK demandait déjà une manipulation dans les paramètres. Mais cette fois, Google ajoute ce délai de réflexion forcé qui change tout. Imaginez devoir attendre un jour entier pour installer F-Droid, Aurora Store, ou simplement une mise à jour de votre application bancaire maison.

L’alternative « officielle » ? S’enregistrer auprès de Google avec une pièce d’identité et débourser 25 dollars. Autant dire que les développeurs indépendants apprécieront (ironie).

Les chiffres qui dérangent Google

Analysons froidement la situation. En Europe, 67 % des utilisateurs Android n’ont jamais installé d’APK selon Statcounter (mars 2026). Mais parmi les 33 % restants, on trouve les power users, les développeurs, et tous ceux qui font vivre l’écosystème alternatif. C’est précisément cette minorité agissante que Google souhaite décourager.

D’ailleurs, regardons la concurrence. iOS maintient son jardin fermé avec 0 % d’applications hors App Store (les profils développeur à 99 $/an ne comptent pas vraiment). Samsung, de son côté, pousse discrètement son Galaxy Store sans jamais brider Android. Même Xiaomi, pourtant réputé pour ses restrictions en Chine, reste plus ouvert que ce que Google prépare.

Le collectif Keep Android Open regroupe désormais plus de 40 organisations, d’F-Droid à Mozilla en passant par la Free Software Foundation Europe. Leur message est clair : « votre téléphone va cesser de vous appartenir ». Une formule choc qui résume parfaitement l’enjeu.

Quand la sécurité devient prétexte au monopole

Google invoque la sécurité, mais les faits sont têtus. Les principales menaces Android proviennent du Play Store lui-même : 2,3 millions d’applications malveillantes détectées par McAfee en 2025, contre 47 000 sur les stores alternatifs. Cherchez l’erreur.

Cette stratégie s’inscrit dans une logique plus large de reprise en main. Rappelons qu’Android 14 avait déjà durci les restrictions sur les données arrière-plan, sous couvert d’optimisation batterie. Android 15 a restreint l’accès aux fichiers système. Et maintenant, Android 16 s’attaque frontalement au sideloading.

Attention cela dit : cette évolution n’est pas uniquement technique. Elle répond aux pressions réglementaires européennes qui forcent Google à ouvrir son écosystème, tout en lui permettant de le refermer par d’autres moyens. Une forme de malice compliance, en somme.

Malgré tout, des solutions existent encore. Les ROM custom comme LineageOS ou GrapheneOS échappent (pour l’instant) à ces restrictions. Mais combien d’utilisateurs franchiront le pas du root et du bootloader déverrouillé ? Reste à voir si cette offensive marquera définitivement la fin de l’Android ouvert.

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