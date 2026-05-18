Samsung avertit ses utilisateurs : supprimez ces applications à haut risque sur Galaxy

Samsung alerte ses utilisateurs Galaxy sur les applications à risque et déploie One UI 9 en version bêta. La nouvelle interface, basée sur Android 17, intègre un système de détection renforcé qui recommande automatiquement la suppression d’applications douteuses.

L’annonce de Samsung intervient alors que One UI 8.5 stable déployé se termine à peine sur les Galaxy S25, S24 et les pliables de 2024. Cinq mois après le début de la bêta, Samsung lance désormais One UI 9 pour les Galaxy S26, promettant cette fois une approche plus stricte face aux menaces de sécurité. Le constructeur coréen semble avoir tiré les leçons des retards passés, mais reste à voir si les délais de déploiement suivront.

One UI 9 verrouille l’installation d’applications tierces

La principale nouveauté concerne la gestion des applications installées en dehors du Galaxy Store ou Google Play Store. Dans les réglages de sécurité, un nouvel onglet « Gérer les applications inconnues » liste toutes les applications sideloadées avec un avertissement explicite : « Les applications ci-dessous peuvent compromettre votre téléphone et vos données car elles n’ont pas été installées depuis une source approuvée. »

Concrètement, One UI 9 bloque désormais l’exécution et l’installation d’applications détectées comme suspectes, tout en recommandant leur suppression via des mises à jour de politique de sécurité. Samsung devance ici Google, qui ne proposera ces fonctions sur Pixel qu’avec le déploiement d’Android 17 prévu en juin-juillet 2026. Une stratégie défensive logique quand on sait que 95 % des malwares Android proviennent d’installations externes selon les données du constructeur.

L’interface bénéficie aussi d’améliorations sur Samsung Notes (nouveaux styles de stylet, rubans décoratifs), une refonte du panneau de contrôle rapide et des outils d’accessibilité renforcés. TalkBack fusionne désormais les fonctionnalités Samsung et Google en un seul package, tandis qu’une fonction « Mise en évidence de texte » affiche les sélections dans une fenêtre flottante agrandie.

Déploiement limité mais performances attendues

La bêta One UI 9 reste pour l’instant cantonnée aux Galaxy S26 dans six marchés (Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni, États-Unis). L’inscription se fait via l’application Samsung Members, avec les limitations géographiques habituelles du constructeur. Les Galaxy S25 et générations antérieures devront patienter jusqu’au déploiement stable, dont Samsung n’a communiqué aucun calendrier précis.

Côté performances, Android 17 apporte des optimisations de détection de menaces en temps réel et une protection anti-vol renforcée. Les premiers benchmarks AnTuTu sur Galaxy S26 Ultra (version bêta) affichent un score de 2,1 millions de points, soit 12 % de gain face au S25 Ultra sous One UI 8.5. Attention cela dit, ces mesures restent préliminaires et peuvent évoluer d’ici la version finale.

Samsung mise sur un déploiement plus rapide que One UI 8.5, qui avait accusé cinq mois de retard entre la première bêta et la version stable. La fenêtre de tir se resserre d’ailleurs avec l’arrivée programmée des Galaxy Z Fold 8 et Z Flip 8 le 22 juillet 2026, qui devraient embarquer directement One UI 9 stable en natif. Une promesse que les utilisateurs Galaxy observeront avec le scepticisme de mise.

Cette approche sécuritaire marque un tournant dans la stratégie Samsung, qui choisit de brider l’installation libre plutôt que d’éduquer ses utilisateurs. Un pari défensif qui pourrait frustrer les utilisateurs avancés, mais qui s’inscrit dans la course à la sécurisation face à l’iPhone d’Apple.

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