Internet mobile : Alger entre dans le Top 50 mondial des villes les plus rapides

Alger fait une entrée remarquée dans le Top 50 mondial des villes les plus rapides en internet mobile, selon le dernier rapport Ookla. Une progression spectaculaire de 68 places qui propulse notre capitale de la 116e à la 48e position mondiale.

Il y a encore quelques mois, notre capitale occupait une position peu reluisante dans le classement mondial de la vitesse internet mobile. Aujourd’hui, avec un débit de téléchargement qui atteint 163,31 Mbps, Alger fait désormais jeu égal avec certaines métropoles européennes. Cette montée fulgurante s’explique en grande partie par l’arrivée de la 5G fin 2025, mais aussi par les investissements massifs des trois opérateurs algériens dans leurs infrastructures.

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Les dernières mesures d’Ookla révèlent des performances qui auraient semblé impensables il y a un an. Avec ses 163,31 Mbps en téléchargement et 24,30 Mbps en envoi, Alger devance désormais des capitales comme Le Caire (44,51 Mbps) ou même certaines villes européennes de taille similaire. La latence de 18 millisecondes mérite d’être soulignée : elle place notre réseau mobile parmi les plus réactifs au monde.

De quoi streamer en 4K sans broncher, télécharger vos applications en quelques secondes ou encore utiliser le partage de connexion sans craindre de ralentir vos collègues. Cette performance s’étend d’ailleurs au-delà du mobile : l’internet fixe progresse lui aussi, avec 92,44 Mbps en téléchargement grâce à l’extension continue de la fibre optique dans la capitale.

Comment nos opérateurs ont-ils réussi ce tour de force ?

La progression algérienne s’inscrit dans une dynamique nord-africaine plus large. Le Maroc occupe la 39e place mondiale, tandis que la Tunisie se maintient à la 72e position malgré un lancement 5G plus précoce. Cette comparaison révèle que notre approche coordonnée entre Djezzy, Mobilis et Ooredoo porte ses fruits.

Concrètement, si vous êtes abonné chez l’un des trois opérateurs et que votre smartphone est compatible 5G, vous bénéficiez automatiquement de ces améliorations dans les zones couvertes d’Alger. Pas besoin de réinitialiser vos paramètres réseau : la montée en débit se fait de manière transparente. Attention cela dit, la couverture reste inégale selon les communes (Bir Mourad Raïs et Hydra affichent les meilleures performances selon nos tests terrain).

Le ministère de la Poste et des Télécommunications ne compte pas s’arrêter là. Sid Ali Zerrouki a récemment annoncé l’arrivée de la 5G FWA (Fixed Wireless Access) pour le premier semestre 2027. Cette technologie complémentaire à la fibre optique promet de démocratiser le très haut débit fixe, particulièrement dans les zones où le déploiement de câbles reste compliqué. Si les tests prévus dans les prochains mois confirment les attentes, l’Algérie pourrait bien surprendre encore ses voisins maghrébins. Reste à voir si cette dynamique s’étendra rapidement aux autres wilayas du pays.

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