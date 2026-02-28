Galaxy S26 : comment obtenir les Galaxy Buds 4 Pro gratuits

Samsung lance les Galaxy S26 avec une offre inédite : les Galaxy Buds 4 Pro offerts gratuitement lors des précommandes. Voici comment procéder pour profiter de cette promotion exceptionnelle qui permet d’économiser 250€.

Avec le lancement des Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra fin février 2026, Samsung frappe fort en proposant les tout nouveaux écouteurs Galaxy Buds 4 Pro gratuitement. Cette promotion, valable uniquement durant la période de précommande, représente une économie substantielle de 250€. La marque coréenne mise gros sur cette stratégie pour contrer Apple et ses AirPods Pro, d’autant plus que SUGA de BTS vient d’être nommé ambassadeur officiel de ces nouveaux écouteurs haut de gamme.

Les prérequis pour obtenir les Galaxy Buds 4 Pro gratuitement

Avant de vous lancer dans cette manipulation, vérifiez que vous remplissez ces conditions essentielles :

Disposer d’un compte Samsung ou être prêt à en créer un

Avoir une adresse de livraison en France métropolitaine

Posséder un compte PayPal actif (recommandé mais pas obligatoire)

Être dans la période de précommande (jusqu’au 11 mars 2026)

Attention cela dit : cette offre ne fonctionne que sans reprise d’ancien téléphone. Si vous comptez échanger votre smartphone actuel, vous devrez opter pour l’offre de crédit Samsung de 150€ à la place.

Étapes détaillées pour récupérer les écouteurs

Voici la procédure exacte à suivre sur le site Samsung France :

Étape 1 : Rendez-vous sur la page produit du Galaxy S26+ ou Galaxy S26 Ultra (l’offre ne fonctionne pas avec le S26 standard).

Étape 2 : Configurez votre téléphone selon vos préférences (couleur, capacité de stockage). Dans la section reprise, sélectionnez impérativement « Non, obtenir 150€ de crédit Samsung ».

Étape 3 : Descendez jusqu’à la section « Construisez des habitudes saines avec Galaxy » et ajoutez les Galaxy Buds 4 Pro à votre panier. Ils apparaîtront au prix réduit de 45€ au lieu de 250€.

Étape 4 : Procédez au checkout et saisissez le code promotionnel PAYPAL50 dans le champ prévu. Ce code retire 50€ sur le prix total de votre commande.

Résultat attendu : Le code PAYPAL50 s’applique techniquement sur le smartphone, mais comme les Galaxy Buds 4 Pro ne coûtent plus que 45€, vous économisez en réalité ces 45€ restants. Les écouteurs deviennent donc effectivement gratuits.

Une fois cette étape terminée, vous devriez voir dans votre récapitulatif de commande le Galaxy S26 choisi avec une réduction de 50€, et les Galaxy Buds 4 Pro au prix final de 0€. Le temps de traitement habituel est de 2 à 3 jours ouvrés pour la validation de commande.

En cas de problème avec la promotion

Plusieurs utilisateurs rapportent quelques difficultés avec cette offre. Voici les solutions aux problèmes les plus fréquents :

Le code PAYPAL50 ne fonctionne pas : Videz votre panier et recommencez la manipulation. Le code semble parfois capricieux selon l’ordre d’ajout des produits

Videz votre panier et recommencez la manipulation. Le code semble parfois capricieux selon l’ordre d’ajout des produits Les Buds restent à 45€ : Vérifiez que vous avez bien choisi « Non, obtenir 150€ de crédit Samsung » et non une reprise d’appareil

Vérifiez que vous avez bien choisi « Non, obtenir 150€ de crédit Samsung » et non une reprise d’appareil Erreur au checkout : Essayez de finaliser votre commande en mode navigation privée

Essayez de finaliser votre commande en mode navigation privée PayPal obligatoire : Contrairement aux conditions, plusieurs testeurs confirment que le code fonctionne aussi avec une carte bancaire classique

Les Galaxy Buds 4 Pro intègrent pour la première fois un woofer sans bordure qui augmente la surface de vibration de 20% par rapport au modèle précédent, offrant des basses plus profondes. Avec leur certification audio 24-bit/96kHz et leur nouvelle fonction de détection de sirènes d’urgence, ces écouteurs représentent un bond technologique notable. Reste à voir si Samsung maintiendra cette stratégie tarifaire agressive une fois la période de lancement terminée, mais pour l’instant, c’est l’occasion ou jamais de s’équiper sans dépenser un euro supplémentaire.