One UI 9 officiel : toutes les nouveautés Samsung Galaxy dévoilées

Samsung officialise enfin One UI 9 avec le lancement de sa bêta sur les Galaxy S26 Series ce 12 mai 2026. Cette mise à jour basée sur Android 17 introduit des améliorations ciblées pour la créativité, l’accessibilité et la sécurité.

Après des mois de spéculations et alors que One UI 8.5 poursuit son déploiement depuis le début d’année, Samsung sort enfin du bois avec One UI 9. La firme coréenne a choisi une approche mesurée pour cette annonce, concentrant ses efforts sur six axes principaux plutôt que sur une révolution de l’interface.

Un déploiement limité aux marchés prioritaires

Samsung démarre prudemment avec six pays seulement : Allemagne, Inde, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis. Cette stratégie rappelle celle adoptée pour One UI 8.5 en janvier, où seuls les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra bénéficient du programme bêta dans un premier temps. L’inscription s’effectue directement via l’application Samsung Members, sans procédure externe cette fois-ci.

L’approche géographique restrictive témoigne d’une volonté de tester les nouvelles fonctionnalités sur des marchés où Samsung dispose d’équipes techniques locales importantes. De quoi éviter les déboires rencontrés avec One UI 8.0 qui avait connu des problèmes de stabilité lors de son lancement mondial simultané.

Six nouveautés pour un changement en douceur

Samsung Notes intègre des rubans décoratifs et une palette élargie de styles de tracés. Une évolution qui s’inscrit dans la continuité des améliorations apportées au S Pen depuis la génération S26 Ultra. L’application Contacts propose désormais un accès direct au Studio création pour générer des cartes de profil personnalisées, évitant les allers-retours entre applications.

Le panneau d’accès rapide bénéficie d’une refonte de ses curseurs de luminosité, son et lecteur multimédia. Chaque élément peut être redimensionné individuellement, répondant aux critiques sur le manque de flexibilité de One UI 8.5. Samsung a également séparé le bouton du mode son du curseur de volume, une demande récurrente des utilisateurs depuis 2025.

Côté accessibilité, trois nouveautés font leur apparition :

Réglage de la vitesse des touches de souris pour un contrôle plus précis du curseur

Package TalkBack unifié combinant les fonctionnalités Google et Samsung

Fonction Text Spotlight affichant le texte sélectionné dans une fenêtre flottante agrandie

La sécurité se renforce avec un système de détection proactive des applications à risque. Le système bloque désormais l’installation d’applications suspectes et recommande leur suppression via les mises à jour de politique de sécurité. Une réponse directe aux préoccupations croissantes sur la sécurité Android, particulièrement après les incidents de malwares ciblant Samsung Health en fin d’année dernière.

Samsung DeX et Game Booster dans la course

Samsung DeX profite d’améliorations pour la gestion multi-bureaux avec des aperçus en haut de l’écran des applications récentes et un menu simplifié pour déplacer les fenêtres. Game Booster intègre directement les réglages de résolution d’écran et de format de captures, évitant de sortir du jeu pour ajuster ces paramètres.

Ces évolutions restent néanmoins modestes comparées aux attentes générées par les fuites de janvier qui évoquaient une refonte complète de l’interface. Samsung semble privilégier la stabilité aux changements radicaux, une stratégie qui pourrait décevoir les utilisateurs espérant une transformation plus marquée après 18 mois d’attente.

La transparence sur l’accès à la localisation introduit un indicateur bleu permanent en haut d’écran, permettant d’identifier instantanément les applications utilisant le GPS. Attention cela dit, cette fonction pourrait s’avérer intrusive si mal calibrée, comme l’avait été l’indicateur de microphone sur iOS 14.

One UI 9 officiel arrivera plus tard cette année avec des fonctionnalités IA avancées selon Samsung, mais la firme reste évasive sur le calendrier précis. Une prudence qui se comprend après les retards de One UI 8.5 sur les modèles Galaxy A et les critiques sur la communication prématurée des précédentes versions.