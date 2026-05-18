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Apple Siri 2026 : les conversations s’effaceront automatiquement, voici comment

18 mai 2026
byAbdellah Ben

Apple s’apprête à dévoiler une version entièrement repensée de Siri lors de la WWDC 2026, avec une approche inédite de la confidentialité. La firme de Cupertino introduira notamment une fonctionnalité d’effacement automatique des conversations, similaire à celle déjà présente dans Messages.

Après deux années de retard sur le calendrier initial, Siri fait enfin peau neuve avec iOS 27. Selon les informations de Mark Gurman pour Bloomberg, Apple mise tout sur la confidentialité pour se démarquer de ses concurrents dans la course à l’intelligence artificielle. Une stratégie qui pourrait d’ailleurs masquer certaines lacunes techniques (mais n’anticipons pas).

Une application Siri standalone et des conversations éphémères

La grande nouveauté réside dans le lancement de la première application Siri indépendante. Alimentée par Google Gemini, elle proposera une expérience de chatbot rappelant ChatGPT, tout en conservant l’ADN Apple en matière de protection des données. Contrairement à l’IA de Google qui mémorise tout, cette nouvelle mouture offrira des options de suppression automatique des conversations.

Les utilisateurs pourront choisir entre plusieurs durées de conservation : 30 jours, un an, ou stockage permanent. Un système calqué sur l’app Messages qui s’avère particulièrement malin. De quoi rassurer ceux qui s’inquiètent de voir leurs échanges avec l’IA analysés indéfiniment.

Apple intégrera également ses Extensions, permettant de basculer entre différents modèles d’IA (Google, Anthropic) selon les besoins. Attention cela dit : les politiques de confidentialité des fournisseurs tiers s’appliqueront dans ce cas, comme ce fut le cas avec OpenAI.

Un lancement en version bêta malgré deux ans de délai

Petit détail qui en dit long sur l’état d’avancement du projet : même avec ce retard considérable par rapport à l’annonce initiale de la WWDC 2024, le nouveau Siri arrivera encore en version bêta. Les builds internes d’iOS 27 incluent d’ailleurs un toggle pour revenir à l’ancienne version de Siri (un choix prudent, dirait Tim Cook).

Cette prudence inhabituelle chez Apple révèle les difficultés rencontrées par les équipes d’ingénierie. Craig Federighi a dû reprendre le contrôle des équipes IA en janvier, tandis que l’accord pluriannuel avec Google vise à accélérer le développement des modèles de fondation d’Apple. Le tout dans un contexte de forte concurrence pour attirer les talents de l’IA.

Franchement, voir Apple labelliser une fonctionnalité « bêta » lors du lancement public, c’est suffisamment rare pour être souligné. Cela traduit soit une approche plus transparente, soit des inquiétudes réelles sur la maturité du produit.

L’écosystème Apple Intelligence se précise

Au-delà de Siri, iOS 27 enrichira considérablement Apple Intelligence avec une intégration plus poussée entre les apps et une évolution vers la Visual Intelligence. Cette dernière permettra notamment de scanner des textes et étiquettes nutritionnelles sans partage de données externes, une fonctionnalité qui prend tout son sens avec les futurs appareils portables d’Apple.

L’app Wallet bénéficiera aussi d’améliorations pour numériser les billets papier, avec un renforcement de la sécurité du processus de scan. Petit à petit, Apple construit son écosystème d’IA en capitalisant sur ses points forts : l’intégration matériel-logiciel et le traitement local des données via Private Cloud Compute.

Reste à voir si cette approche « privacy-first » suffira à rattraper le retard accumulé face à la concurrence Android. Le pari d’Apple est clair : mieux vaut arriver en retard avec un produit respectueux de la vie privée qu’en avance avec un aspirateur à données. Une philosophie qui colle parfaitement à l’image de marque, mais qui devra faire ses preuves en pratique dès la WWDC du 8 juin prochain.

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