Apple développe l’iPhone Flip, concurrent du Galaxy Z Flip7 et du Motorola Razr

Apple travaillerait sur deux smartphones pliants : un iPhone Fold de type livre confirmé pour 2026, et un iPhone Flip plus compact encore en phase de test. De quoi bousculer un marché dominé par Samsung et Huawei, mais aussi rattraper un retard considérable sur la concurrence.

Alors que Samsung vient de sortir son Galaxy Z Flip7 et que Motorola peaufine son Razr 60 Ultra, Apple semble enfin prêt à franchir le cap du smartphone pliant. Petit à petit, les fuites se multiplient autour de non pas un, mais bien deux projets distincts dans les laboratoires de Cupertino. Le premier, un iPhone Fold au format livre, paraît désormais acté pour fin 2026. Le second, baptisé iPhone Flip, reste plus incertain malgré les révélations récentes de Mark Gurman. Attention cela dit : entre les tests internes et la commercialisation effective, il y a parfois un monde.

L’iPhone Fold, le projet prioritaire d’Apple

C’est sur ce modèle qu’Apple mise le plus gros de ses efforts. L’iPhone Fold adopterait le format « livre » popularisé par les Galaxy Z Fold, avec un écran interne de 7,8 pouces et un externe de 5,5 pouces. Sous le capot, la firme de Cupertino ne ferait pas dans la demi-mesure : puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC, pas moins de 12 Go de RAM et surtout le modem maison C2 (fini la dépendance à Qualcomm). La batterie de 5 500 mAh en ferait d’ailleurs le premier iPhone à dépasser les 5 000 mAh.

Le défi technique majeur concerne l’épaisseur : 9 à 9,5 mm plié, contre 4,5 à 4,8 mm déplié. Ces contraintes d’espace expliqueraient pourquoi Apple opterait pour Touch ID latéral plutôt que Face ID. Côté photo, on retrouverait deux capteurs de 48 MP à l’arrière et un 24 MP sous l’écran interne. Reste la question du prix : Ming-Chi Kuo évoque une fourchette de 2 000 à 2 500 dollars, soit un positionnement premium même pour Apple.

L’innovation majeure viendrait de la charnière « virtually crease-free » développée avec Samsung Display et un procédé de découpe laser du métal. De quoi gommer le principal défaut des pliants actuels, même si le poids de 240 grammes en ferait le plus lourd iPhone jamais conçu.

L’iPhone Flip, entre rumeurs et incertitudes

Plus mystérieux, l’iPhone Flip adopterait le format clamshell du Galaxy Z Flip. Mark Gurman confirmait son existence début février dans sa newsletter Bloomberg, tout en précisant qu’il était « far from guaranteed to reach the market ». Cette prudence s’explique : le projet n’en serait encore qu’aux phases de test, sans garantie de commercialisation.

Les spécifications restent floues, mais on parle d’un écran de 6,5 pouces environ, pour une épaisseur inférieure à 4 mm une fois plié. Le prix estimé tournerait autour de 1 099 dollars, soit un positionnement direct face au Galaxy Z Flip7. Contrairement au Fold, ce modèle pourrait arriver plus tard, possiblement en 2027 si Apple décide de le lancer.

Samsung et Motorola déjà bien installés

En attendant Apple, la concurrence ne chôme pas. Le Galaxy Z Flip7, sorti en juillet 2025, mise sur un écran de 6,9 pouces et un cover display de 4,1 pouces désormais edge-to-edge. Samsung y glisse son Exynos 2500 gravé en 3 nm, 12 Go de RAM et une batterie de 4 300 mAh. À 1 099 dollars (environ 1 199 euros chez nous), il reste la référence du segment compact.

Motorola riposte avec son Razr 60 Ultra et ses finitions premium en cuir, alcantara ou bois. L’écran principal de 7 pouces à 165 Hz fait jeu égal avec la concurrence, tandis que le Snapdragon 8 Elite et ses 16 Go de RAM promettent des performances de haut vol. La batterie de 4 700 mAh et la charge 68W constituent ses atouts, malgré un prix plus élevé (1 299 à 1 399 dollars).

Il faut d’ailleurs noter que Huawei domine toujours le marché mondial des pliants avec 48 % de parts, loin devant Samsung (20 %) et Motorola (12 %). Une situation qui pourrait bien changer avec l’arrivée d’Apple.

Un marché en pleine expansion qui attend Apple

Selon IDC, le marché des smartphones pliants représentait 20,6 millions d’unités en 2025, soit une croissance de 10 %. L’entrée d’Apple pourrait donner un sérieux coup d’accélérateur : les analystes anticipent une croissance de 30 % en 2026, avec Apple qui raflera directement 22 % des parts et 34 % du chiffre d’affaires du secteur. De quoi légitimer des prix aussi élevés, en somme.

Cette montée en puissance s’explique aussi par la démocratisation progressive des pliants. Si les Galaxy Z Flip restent chers, ils se rapprochent petit à petit des prix des flagships classiques. L’iPhone Flip (s’il voit le jour) pourrait accélérer cette tendance, là où l’iPhone Fold viserait clairement le segment ultra-premium.

Reste à voir si Apple saura convaincre avec ses premiers pliants. Car malgré tous ces chiffres prometteurs, les utilisateurs et utilisatrices restent encore sceptiques face à la durabilité de ces appareils. Et côté écosystème iOS, il faudra adapter les applications à ces nouveaux formats – un défi que Samsung et Google maîtrisent déjà bien mieux.