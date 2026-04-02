Google Fitbit : le bracelet connecté sans écran de Stephen Curry révolutionne les wearables

Stephen Curry vient de lâcher la bombe sur Instagram : le basketteur des Golden State Warriors porte au poignet le secret le mieux gardé de Google. Un bracelet connecté sans écran qui pourrait bien chambouler le marché dominé par Whoop.

Quand une star NBA pose avec un mystérieux gadget rouge et crème en déclarant que « c’est le premier de son genre », on tend l’oreille. Et quand cette vidéo est sponsorisée par Google, on comprend que Mountain View prépare quelque chose de gros. Le géant de la recherche s’apprête visiblement à lancer son propre bracelet fitness sous la marque Fitbit, et cette fois sans écran – un pari audacieux dans un marché où tout le monde mise sur les interfaces visuelles.

Google mise tout sur l’invisible

Fini les notifications qui clignotent, les écrans à consulter toutes les cinq minutes. Ce futur bracelet Fitbit adopte une approche radicalement différente : collecter vos données de santé en toute discrétion, sans jamais vous interrompre. Une philosophie qui rappelle celle de Whoop, le spécialiste américain qui s’arrache chez les sportifs professionnels avec son modèle sur abonnement.

Le timing n’a rien d’un hasard. Depuis que Google déploie l’IA personnelle Gemini dans ses services, l’entreprise cherche de nouveaux terrains d’application pour son assistant intelligent. Quoi de mieux que la santé pour démontrer la puissance de l’analyse prédictive ? D’ailleurs, l’application Fitbit teste déjà en bêta un coach santé alimenté par Gemini, capable d’analyser vos cycles menstruels, votre état mental ou encore votre nutrition.

Contrairement à Whoop qui ne facture que l’abonnement (le bracelet est « gratuit »), Google compte bien vous faire payer le matériel. Malin ? Pas si sûr. Cette stratégie pourrait freiner l’adoption, surtout face à des concurrents qui ont déjà conquis le marché avec des modèles économiques plus séduisants.

Stephen Curry, l’influenceur tech inattendu

Voir le double MVP des Warriors jouer les ambassadeurs tech n’a rien d’anodin. Google a visiblement misé sur sa crédibilité sportive pour légitimer ce nouveau produit. Dans la vidéo teasing, Curry évoque « une nouvelle relation avec votre santé » – une formule marketing qui cache probablement des fonctionnalités d’analyse comportementale poussées.

Le basketteur collabore avec Google depuis plusieurs mois sur ce projet, et son enthousiasme semble authentique. Reste que transformer un athlète professionnel en VRP tech demande un certain culot. Attention cela dit : si le produit déçoit, c’est aussi l’image de Curry qui risque d’en pâtir.

Le design aperçu dans la vidéo mise sur l’élégance minimaliste : tissu technique dans les tons neutres, finitions soignées. De quoi porter le bracelet 24h/24 sans avoir l’impression de ressembler à un cyborg. Google a retenu la leçon des premières smartwatches, souvent trop imposantes pour un usage quotidien discret.

Gemini dans votre poignet, bonne ou mauvaise idée ?

L’intelligence artificielle de Google va analyser en permanence votre rythme cardiaque, votre sommeil, vos mouvements. L’idée ? Vous proposer des conseils personnalisés sans que vous ayez besoin de consulter constamment votre smartphone. Concrètement, Gemini pourrait détecter un pic de stress inhabituel et vous suggérer une pause, ou repérer des signes de fatigue avant que vous ne les ressentiez.

Franchement, sur le papier, c’est séduisant. Mais cette surveillance permanente interroge : jusqu’où acceptez-vous qu’une IA scrute vos données biométriques ? Google assure que les informations restent privées, mais avec l’interface enfin améliorée de ses services, l’entreprise collectionne déjà énormément d’informations sur nos habitudes.

Le modèle économique hybride (achat du bracelet + abonnement pour les fonctions avancées) risque de compliquer l’équation. Les fonctionnalités de base seraient gratuites, mais les analyses Gemini les plus poussées nécessiteraient un abonnement mensuel. Une approche qui pourrait frustrer les utilisateurs habitués aux services « gratuits » de Google.

Bloomberg évoque un lancement « plus tard cette année », peut-être lors de la Google I/O en mai. D’ici là, Google devra convaincre que son bracelet invisible mérite qu’on s’y intéresse davantage qu’aux montres connectées traditionnelles. Pari risqué dans un marché où Apple règne encore en maître, mais qui pourrait révéler une nouvelle façon d’envisager la tech au quotidien – discrète, intelligente et véritablement utile.

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