OnePlus Airvooc 20000 mAh : la power bank 120W qui révolutionne la charge

OnePlus dévoile sa power bank SuperVOOC 120W de 15 000 mAh aux côtés du smartphone gaming Ace 6 Ultra. Un accessoire qui promet de recharger la plupart des appareils en un temps record, mais avec quelques nuances à connaître.

Après avoir lancé fin 2025 sa première power bank 100W, OnePlus franchit un nouveau cap avec ce modèle SuperVOOC 120W. Cette banque d’alimentation accompagne la sortie de l’Ace 6 Ultra, un smartphone gaming équipé d’une batterie monstre de 8 600 mAh et d’un système de refroidissement Glacier. Une stratégie cohérente pour une marque qui mise de plus en plus sur l’écosystème gaming mobile.

Une power bank qui cache son jeu derrière Oppo

Cette nouvelle venue n’est pas totalement inédite : il s’agit d’un rebadgage de la power bank Super Flash Charge 120W qu’Oppo a présentée début avril 2026. La différence ? OnePlus l’habille aux couleurs de sa marque avec un design rouge et blanc, là où Oppo proposait plusieurs coloris. Pour le reste, les spécifications demeurent identiques.

La capacité s’établit à 15 000 mAh, soit 1 000 mAh de moins que les modèles phares d’Anker ou de Xiaomi dans cette gamme de prix. Attention cela dit, OnePlus revendique une taille 30 % plus compacte que son modèle 100W précédent, avec des dimensions de 105 mm de long. De quoi faire oublier cette capacité légèrement en retrait.

Compatibilité étendue et performances mesurées

Côté connectique, on retrouve deux ports : un USB-A et un USB-C, tous deux capables de délivrer jusqu’à 11V/10,95A, soit la puissance maximale de 120W annoncée. La power bank prend en charge les protocoles SuperVOOC (OnePlus/Oppo), UFCS, Quick Charge et Power Delivery. Une polyvalence qui permet de recharger efficacement smartphones, ordinateurs portables et consoles de jeu.

En pratique, cette puissance de 120W permettrait de recharger un OnePlus 12 de 0 à 100 % en environ 25 minutes, selon les chiffres constructeur. Pour comparaison, l’Anker PowerCore 20K de 20 000 mAh plafonne à 100W mais offre 5 000 mAh supplémentaires pour un tarif similaire. Le choix entre compacité et autonomie, en somme.

Un prix chinois alléchant, une disponibilité incertaine

En Chine, OnePlus commercialise cette power bank à 299 CNY, soit environ 44 euros. Un positionnement agressif face aux 80-100 euros habituellement demandés pour ce niveau de puissance chez la concurrence européenne. Reste à voir si ce tarif sera maintenu lors d’un éventuel lancement international.

Car c’est bien là le bémol : aucune date de sortie mondiale n’est confirmée. OnePlus commercialise généralement ses accessoires en dehors de la Chine, mais avec des délais de plusieurs mois et des prix souvent majorés. Les utilisateurs européens devront probablement patienter jusqu’à l’été 2026 (et peut-être payer le double) pour mettre la main sur cet accessoire. D’ailleurs, pour optimiser la durée de vie de votre batterie actuelle, mieux vaut appliquer dès maintenant les bonnes pratiques de charge.

OnePlus prouve qu’elle sait faire du hardware d’appoint compétitif, mais la vraie révolution sera de le rendre accessible partout.

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