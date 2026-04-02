Gmail : Google vous permet enfin de changer votre ancienne adresse email, voici comment

Vous étiez coincés avec votre adresse [email protected] depuis le lycée ? Google vient enfin de lever ce blocage en déployant massivement la modification des noms d’utilisateur Gmail pour tous les comptes américains.

Si vous faites partie de ces utilisateurs qui traînent encore une adresse email forgée dans un moment d’inspiration douteuse il y a quinze ans, cette nouvelle va vous soulager. Après des mois de test, Google généralise aux États-Unis la possibilité de changer la partie avant le « @gmail.com » de votre compte. Une fonctionnalité qui pourrait bien chambouler votre identité numérique professionnelle.

Enfin libres de nos erreurs de jeunesse numériques

L’annonce officielle de Google, publiée mardi dernier, met fin à une frustration vieille de deux décennies. Jusqu’à présent, créer un compte Gmail signifiait s’engager à vie avec son nom d’utilisateur, quitte à assumer éternellement ses choix d’adolescent devant ses collègues. Cette rigidité contrastait avec l’interface enfin améliorée que Google a récemment déployée sur ses services.

La procédure reste accessible via les paramètres du compte Google : rendez-vous dans « Informations personnelles », puis « Email », et enfin « Adresse email du compte Google ». L’option « Modifier l’adresse email du compte Google » apparaît désormais pour les utilisateurs éligibles. Votre ancienne adresse devient automatiquement une adresse secondaire, ce qui garantit la réception des emails envoyés sur l’ancien nom.

Attention tout de même : Google impose des limites strictes. Pas plus de trois nouvelles adresses par compte (soit quatre au total), avec un délai d’attente de douze mois entre chaque modification. Si vous revenez à une ancienne adresse, il faudra patienter trente jours avant de pouvoir en créer une nouvelle.

Une libération qui arrive avec ses contraintes

Cette flexibilité retrouvée s’accompagne néanmoins de quelques précautions techniques. Google recommande vivement de sauvegarder vos données avant le changement et de vérifier vos connexions automatiques sur les sites tiers utilisant « Se connecter avec Google ». Les utilisateurs de Chromebook ou de Chrome Remote Desktop devront aussi adapter leurs configurations.

Et si Google déploie massivement cette fonction aux États-Unis, qu’en est-il pour nous ? Les sources mentionnent des tests en cours en Inde, mais aucun calendrier officiel n’a été communiqué pour l’Europe. Cette approche par zones géographiques rappelle celle adoptée pour cette fonction WhatsApp et iMessage qui arrive progressivement sur Android.

L’ironie veut que cette liberté arrive au moment où Google mise tout sur l’intégration de ses services. Avec Gemini qui se déploie comme IA personnelle sur Android, changer d’adresse Gmail pourrait compliquer la synchronisation de vos préférences et historiques entre applications. Comme si Google vous offrait d’une main ce qu’il complique de l’autre…

Reste cette question : pourquoi avoir attendu si longtemps pour une fonctionnalité si demandée ? La réponse se cache peut-être dans la complexité technique de préserver la cohérence des données utilisateur à travers l’écosystème Google. Ou tout simplement dans la volonté de fidéliser les comptes, même les plus embarrassants.