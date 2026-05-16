OpenAI ajoute Codex à ChatGPT sur iOS et Android : comment utiliser l’IA directement depuis votre téléphone

OpenAI ajoute Codex à ChatGPT sur iOS et Android : comment utiliser l’IA directement depuis votre téléphone

OpenAI vient d’annoncer l’intégration de Codex, sa célèbre IA de programmation, directement dans l’application mobile ChatGPT pour iOS et Android. Une nouveauté qui transforme votre smartphone en assistant de développement portable, accessible d’un simple tap.

Fini le temps où il fallait jongler entre votre éditeur de code sur ordinateur et votre téléphone pour obtenir de l’aide sur un bug récalcitrant. Avec cette mise à jour déployée depuis début mai, ChatGPT mobile devient un véritable compagnon de développement, capable de générer, déboguer et expliquer du code directement depuis l’écran de votre téléphone. De quoi révolutionner les habitudes des développeurs en déplacement.

Prérequis et installation

Avant de plonger dans le vif du sujet, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

L’application ChatGPT mise à jour (version 1.2026.15 minimum)

Un compte ChatGPT Plus ou Pro pour accéder aux fonctionnalités Codex complètes

iOS 15.0+ ou Android 8.0+ selon votre appareil

Une connexion internet stable pour les requêtes en temps réel

L’activation de Codex se fait automatiquement lors de la mise à jour. Rendez-vous dans Paramètres > Fonctionnalités avancées pour vérifier que l’option « Assistance code » est bien activée. Si vous êtes utilisateur gratuit, vous bénéficierez de 10 requêtes Codex par jour — suffisant pour dépanner ponctuellement, mais limite pour un usage intensif.

Comment utiliser Codex sur mobile : guide pas-à-pas

Étape 1 : Ouvrez l’application ChatGPT et démarrez une nouvelle conversation. Vous remarquerez une icône « {} » à côté du champ de saisie — c’est votre raccourci vers les fonctionnalités code.

Étape 2 : Trois modes s’offrent à vous. Le mode « Génération » pour créer du code from scratch, « Debug » pour analyser vos erreurs, et « Explication » pour comprendre un bout de code existant. Tapez directement votre demande ou utilisez la reconnaissance vocale — particulièrement pratique quand vos mains sont occupées.

Étape 3 : Pour du debugging, utilisez la fonction appareil photo intégrée. Photographiez votre écran d’erreur ou votre code manuscrit — Codex analysera visuellement le problème. Une fois cette étape terminée, l’IA vous proposera corrections et explications détaillées.

Étape 4 : Le code généré s’affiche avec coloration syntaxique. Tapez longuement sur un bloc de code pour le copier, l’envoyer par email ou le sauvegarder dans vos notes. Passons maintenant à la fonctionnalité la plus bluffante : l’exécution directe.

Étape 5 : Pour Python, JavaScript et quelques autres langages, un bouton « Exécuter » apparaît sous le code. Codex fait tourner votre script sur ses serveurs et affiche le résultat instantanément. Pratique pour tester rapidement une logique sans ouvrir d’IDE.

Cas d’usage pratiques et limites

L’intégration mobile de Codex excelle dans plusieurs scénarios concrets. En réunion, vous pouvez discrètement vérifier une syntaxe ou générer un pseudo-code pour expliquer une architecture. En déplacement, elle permet de dépanner un collègue bloqué sur un bug — l’analyse photo fonctionne remarquablement bien sur les captures d’écran d’IDE.

Les étudiants et développeurs juniors y trouveront un tuteur patient, capable d’expliquer ligne par ligne pourquoi un algorithme fonctionne. Attention tout de même : Codex mobile reste moins performant que sa version desktop pour les projets complexes ou les frameworks récents. Les suggestions peuvent parfois manquer de contexte sur votre architecture globale.

En cas de problème : Si Codex ne reconnaît pas votre langage, vérifiez que vous l’avez explicitement mentionné dans votre question. Les erreurs de génération diminuent drastiquement quand vous précisez le framework et la version utilisés. Pour les bugs d’affichage du code, forcez la fermeture de l’app et relancez — un classique qui résout 80 % des dysfonctionnements.

Cette intégration mobile marque une étape intéressante dans la démocratisation de l’IA de programmation. Reste à voir si OpenAI saura maintenir la qualité des réponses face à l’explosion probable des requêtes mobiles — et si les développeurs adopteront vraiment ce nouveau workflow hybride bureau-poche.