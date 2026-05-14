Gemini Intelligence arrive sur Samsung Galaxy et Google Pixel : l’IA révolutionnaire que vous attendiez

Google lance Gemini Intelligence sur Android, une couche d’IA proactive qui automatise les tâches multi-applications sur Galaxy S26 et Pixel 10 cet été. Cette évolution marque une rupture avec l’approche « assistant passif » pour basculer vers un « opérateur actif » capable de réserver, commander et naviguer à votre place.

Depuis le lancement de Google Assistant en 2016, l’IA mobile s’est contentée de répondre à vos questions et d’exécuter des commandes simples. Avec Gemini Intelligence, Mountain View franchit un cap : votre smartphone devient capable d’enchaîner plusieurs actions complexes sans supervision. Une ambition qui rappelle les promesses d’OpenAI avec ChatGPT Agent l’été dernier, mais cette fois intégrée nativement à Android 17.

Des automatisations cross-app enfin concrètes

Gemini Intelligence s’active par un appui long sur le bouton d’alimentation et prend le contrôle de vos applications. Les exemples dévoilés par Google sont parlants : transformer une liste de courses en panier de livraison automatique, réserver une place de vélo en première ligne pour votre cours de spinning, ou encore extraire une bibliographie depuis Gmail pour commander les livres nécessaires. L’IA navigue entre les apps, remplit les formulaires et vous présente le résultat final pour validation.

La fonctionnalité s’appuie sur le contexte visuel pour plus d’efficacité. Photographiez une brochure touristique dans le hall d’un hôtel, demandez à Gemini de « trouver un tour similaire sur Expedia pour six personnes » et l’assistant se charge de tout. Google promet une notification en temps réel pour suivre les actions en cours, avec possibilité d’interrompre à tout moment.

Chrome bénéficie également d’un mode « auto browse » dès fin juin, capable de gérer réservations de parking et prises de rendez-vous sur le web. Une évolution logique du traitement intelligent des contenus que Samsung peaufine depuis One UI 7.

Autofill survitaminé et widgets génératifs

L’autre pilier de Gemini Intelligence concerne la saisie automatisée. Fini les formulaires fastidieux sur écran tactile : l’IA puise dans vos données connectées (mails, calendrier, contacts) pour compléter automatiquement les champs complexes. Google insiste sur l’opt-in obligatoire pour cette fonctionnalité, histoire de rassurer sur la confidentialité.

Plus original, la fonction « Create My Widget » permet de générer des interfaces personnalisées par simple description vocale. « Suggère-moi trois recettes riches en protéines chaque semaine » créera un tableau de bord dédié sur l’écran d’accueil. Pour les cyclistes, un widget météo affichant uniquement vitesse du vent et probabilité de pluie devient possible en une phrase.

Ces widgets puisent dans les connaissances web de Gemini et vos données personnelles pour créer des tableaux de bord contextuels. L’exemple donné par Google (planification d’une réunion familiale à Berlin avec vols, hôtel et restaurants) montre l’ambition : remplacer plusieurs apps par une interface unifiée et intelligente.

Disponibilité et concurrence : le test de l’adoption

Gemini Intelligence débarque cet été sur Galaxy S26 et Pixel 10 uniquement, avant un déploiement progressif sur montres, voitures et ordinateurs portables en fin d’année. Cette exclusivité temporaire aux flagships rappelle la stratégie habituelle de Google pour tester ses nouveautés sur le haut de gamme.

Face à Apple Intelligence (centré sur la confidentialité on-device) et au futur Alexa+ d’Amazon, Google mise sur l’efficacité cross-platform plutôt que sur la protection des données. Un positionnement qui tranche avec les approches hybrides que Samsung développe de son côté.

Côté performances, aucun benchmark spécifique n’accompagne l’annonce, mais l’intégration native à Android 17 suggère une optimisation hardware poussée. Reste à mesurer l’impact sur l’autonomie et la fluidité, deux critères cruciaux pour une IA qui prétend tourner en arrière-plan en permanence. Les premiers tests cet été détermineront si Google a réellement créé l’assistant proactif tant promis, ou simplement une nouvelle couche de complexité.

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