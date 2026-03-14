Xiaomi 17 Ultra disponible au Maroc : prix, caractéristiques et où l’acheter

Xiaomi lance officiellement le 17 Ultra au Maroc à 12.999 DH, marquant l’arrivée du haut de gamme photographique de la marque dans le royaume. Le smartphone co-développé avec Leica mise tout sur un système de caméras triple inédit et des performances premium.

Après plusieurs mois d’attente depuis sa présentation mondiale au Mobile World Congress de Barcelone, le Xiaomi 17 Ultra débarque enfin sur le marché marocain. Une stratégie commerciale rodée pour Xiaomi, qui privilégie depuis le 15 Ultra un lancement en Chine fin d’année précédente, suivi d’un déploiement international progressive. Cette fois, c’est au tour du Maroc de découvrir ce que la marque présente comme son meilleur smartphone photographique.

Configuration unique : trois capteurs de 50 MP et plus

Le Xiaomi 17 Ultra abandonne la course aux mégapixels pour privilégier la qualité optique. Son capteur principal de 50 mégapixels (1 pouce) avec stabilisation optique s’accompagne d’un ultra grand-angle de 50 MP avec autofocus et d’un téléobjectif de 200 mégapixels offrant un zoom optique 5x. Une configuration que seuls les Galaxy S26 Ultra et iPhone 17 Pro Max proposent dans cette gamme de prix.

La collaboration avec Leica, amorcée sur les précédents modèles Ultra, atteint ici sa maturité technique. Le traitement d’image LOFIC HDR promet une gestion des contrastes « chirurgicale » selon les premiers tests, même si les benchmarks DxOMark ne sont pas encore disponibles (Xiaomi n’ayant pas encore envoyé d’exemplaires aux laboratoires de test).

Côté performances brutes, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm affiche des scores AnTuTu autour de 2,1 millions de points. C’est légèrement en retrait face aux 2,3 millions du Galaxy S26 Ultra équipé du même processeur, mais l’optimisation logicielle de MIUI pourrait compenser cet écart dans l’usage quotidien.

Positionnement tarifaire audacieux face à la concurrence

À 12.999 DH en version 16 Go/512 Go, le 17 Ultra se positionne directement face au Galaxy S26 Ultra (vendu 13.500 DH) et à l’Oppo Find X9 Ultra (12.799 DH). Un tarif cohérent avec la stratégie de Xiaomi, qui vise systématiquement un rapport qualité-prix de 5 à 10 % inférieur à Samsung sur le segment ultra-premium.

L’autonomie constitue un argument de poids avec sa batterie de 6.000 mAh, soit 500 mAh de plus que ses concurrents directs. La charge rapide filaire 90W et sans fil 50W placent l’appareil dans le peloton de tête, même si OnePlus pousse désormais à 150W sur ses flagships.

Attention tout de même : les premières remontées terrain évoquent des temps de charge légèrement décevants (45 minutes de 0 à 100 %), probablement liés à la gestion thermique du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un détail qui pourrait ternir l’expérience utilisateur face aux promesses marketing.

Une stratégie photographique qui interroge l’avenir

Paradoxalement, alors que le 17 Ultra mise tout sur la photographie, les rumeurs concernant le futur 18 Ultra (attendu fin 2026) évoquent déjà un retour au système à quatre caméras. Cette valse-hésitation entre simplicité et exhaustivité révèle les tâtonnements de Xiaomi sur sa stratégie photographique face à Samsung et Google.

Le 17 Ultra sera disponible dès cette semaine chez les principaux revendeurs marocains et sur la boutique en ligne officielle Xiaomi. Les précommandes bénéficient d’une promotion limitée incluant des écouteurs Buds Pro 3 (valeur 1.200 DH).

Un smartphone solide qui confirme la montée en gamme de Xiaomi, sans révolutionner pour autant le segment ultra-premium.