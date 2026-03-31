Vivo X300 Ultra arrive en France : le smartphone qui fait trembler Samsung et Xiaomi

Vivo officialise enfin l’arrivée de son X300 Ultra en France, un smartphone qui bouscule le segment premium avec deux capteurs de 200 mégapixels et une batterie de 6 600 mAh. Après des années d’exclusivité chinoise, la marque s’attaque directement aux Samsung Galaxy S26 Ultra et Xiaomi 17 Ultra avec un arsenal optique codéveloppé avec Zeiss.

Le constructeur chinois avait pris l’habitude de garder ses meilleurs modèles « Ultra » pour son marché domestique. Cette stratégie prend fin avec le X300 Ultra, premier smartphone de cette gamme à bénéficier d’un lancement mondial. Une décision qui tombe à pic : Samsung et Xiaomi dominent actuellement le segment des flagships photographiques, mais leurs dernières itérations ont montré certaines limites en zoom longue distance.

Une configuration photographique qui ne fait pas dans la demi-mesure

L’énorme module circulaire à l’arrière ne ment pas sur les ambitions du X300 Ultra. Le capteur principal Sony LYTIA 901 de 1,12 pouce (200 mégapixels) dépasse en taille celui du Galaxy S26 Ultra (1/1,3 pouce) et égale presque le Xiaomi 17 Ultra. Cette dimension permet une captation lumineuse exceptionnelle, particulièrement appréciable en basse luminosité.

Mais c’est le téléobjectif périscopique qui constitue la vraie nouveauté. Vivo intègre le capteur Samsung HP0 de 200 mégapixels avec un zoom optique 3,7x (équivalent 85 mm) et une stabilisation de « grade gimbal ». En comparaison, le Galaxy S26 Ultra plafonne à 108 mégapixels sur son périscope, tandis que le Xiaomi 17 Ultra propose 200 mégapixels mais sans cette stabilisation avancée.

L’ultra grand-angle Sony LYT-818 de 50 mégapixels (116° de champ de vision) complète cette configuration. Attention cela dit : cette densité de capteurs génère un module photographique de 17 mm d’épaisseur, soit plus du double du châssis principal (8,19 mm). Le hardware camera reste effectivement la priorité absolue, même au détriment de l’ergonomie.

Des performances brutes qui défient la concurrence

Sous le capot, Vivo mise sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la même puce que ses concurrents directs. Les benchmarks AnTuTu préliminaires créditent le X300 Ultra de 2,8 millions de points, soit 12 % de plus que le Galaxy S26 Ultra (2,5 millions) mais légèrement en retrait face au Xiaomi 17 Ultra (2,9 millions).

L’écran AMOLED de 6,82 pouces en définition 2K (3168 x 1440 pixels) adopte un rafraîchissement adaptatif jusqu’à 144 Hz. Cette fréquence dépasse les 120 Hz du Samsung et égale celle du Xiaomi, avec en plus une protection Armour Glass 2 censée rivaliser avec le Gorilla Glass Victus 3.

La véritable surprise vient de la batterie : 6 600 mAh en technologie silicium-carbone. C’est 700 mAh de plus que le Galaxy S26 Ultra (5 900 mAh) et 200 mAh au-dessus du Xiaomi 17 (6 400 mAh). Cette capacité s’accompagne d’une charge rapide 100W filaire et 40W sans fil.

Un positionnement tarifaire qui reste à clarifier

Vivo confirme l’ouverture des précommandes en Espagne le 24 avril, mais reste discret sur les prix européens. Les estimations actuelles situent le modèle 12 Go/256 Go autour de 1 299 euros, soit 200 euros de plus que le Galaxy S26 Ultra de base. Une différence justifiée par la configuration photographique, mais qui place le X300 Ultra en territoire ultra-premium.

La marque propose également un Photographer Kit optionnel avec grip physique et téléconvertisseurs Zeiss permettant d’atteindre 200 mm et 400 mm de focale. Un accessoire encombrant qui s’adresse aux passionnés de photographie mobile, mais dont la disponibilité européenne n’est pas garantie.

Le X300 Ultra risque de bousculer Samsung et Xiaomi, à condition que Vivo arrive à rétablir sa notoriété sur le marché français. Reste à voir si les consommateurs accepteront de payer plus cher pour une marque encore méconnue, même avec des spécifications supérieures.