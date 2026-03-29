Google Gemini se redesigne sur Android : nouvelles fonctionnalités IA gratuites en 2026

Google déploie massivement Personal Intelligence gratuit sur Gemini aux États-Unis, avec un nouveau design d’activation et des outils d’import de conversations. L’assistant IA facilite désormais le passage depuis ChatGPT ou Claude grâce à l’import de mémoires et d’historiques complets.

Depuis janvier, Personal Intelligence était réservé aux abonnés Google AI Plan. Cette fonctionnalité permet à Gemini de puiser dans vos emails Gmail, photos Google Photos, recherches, calendrier et autres services Google pour personnaliser ses réponses sans sollicitation explicite. Le déploiement gratuit marque une étape stratégique face à la domination de ChatGPT, qui revendique 900 millions d’utilisateurs hebdomadaires contre 750 millions mensuels pour Gemini selon les derniers chiffres communiqués.

Un nouvel habillage visuel plus immersif

L’activation de Gemini (pression longue sur le bouton power ou balayage depuis les coins inférieurs) s’accompagne désormais d’un halo lumineux qui parcourt tout le périmètre de l’écran. L’effet, initialement limité à la pastille de dialogue, adopte la palette signature de Google : bleu dominant avec des touches rouge, jaune et verte concentrées en bas d’écran. Ces couleurs s’estompent progressivement vers le bleu avant de disparaître entièrement.

Cette évolution s’inscrit dans la lignée des animations Circle to Search et des automatisations d’écran Gemini. Google harmonise ainsi l’identité visuelle de ses outils IA, rendant l’expérience plus cohérente sur Android. Attention tout de même : l’effet reste purement cosmétique et n’apporte aucune fonctionnalité supplémentaire.

Personal Intelligence devient accessible (pour les Américains)

Cette fonctionnalité, initialement réservée aux abonnés Google AI Plan depuis janvier, se déploie maintenant gratuitement pour tous les comptes personnels américains. Personal Intelligence analyse vos données Gmail, Drive, Google Photos, YouTube, Maps et autres services Google pour contextualiser les réponses de Gemini. Concrètement, l’assistant peut croiser vos recherches d’hôtels barcelonais avec vos photos de voyage pour suggérer un itinéraire personnalisé.

Le processus d’activation nécessite un consentement explicite : vous choisissez quels services autoriser depuis la page « Personal Intelligence » de votre menu compte. À noter : vous pouvez désactiver Personal Intelligence ponctuellement en décochant l’option dans le menu Outils lors d’une conversation.

Parallèlement, Google rebaptise la fonctionnalité « Past Gemini chats » en « Memory ». Cette évolution sémantique reflète l’ambition de créer un assistant qui retient vos préférences et conversations passées, sans rappel manuel nécessaire.

Import facilité depuis ChatGPT et Claude

Les nouveaux outils de migration permettent d’importer directement vos « mémoires » et historiques complets depuis d’autres chatbots. Pour les mémoires, Gemini génère une invite à copier-coller dans votre assistant actuel (ChatGPT, Claude, etc.). La réponse obtenue se transfère ensuite dans Gemini, qui analyse et sauvegarde ces informations contextuelles : intérêts, relations familiales, préférences professionnelles.

L’import d’historiques complets s’effectue via un simple fichier ZIP. La plupart des assistants IA permettent l’export de conversations en ce format, facilitant la transition. Gemini génère alors un index de recherche permettant de retrouver et prolonger d’anciennes conversations.

Cette stratégie vise clairement à grignoter des parts de marché face à ChatGPT. Reste à voir si la facilité de migration compensera l’avantage concurrentiel d’OpenAI en matière de capacités conversationnelles pures.

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