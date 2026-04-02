Samsung Health : la fonction de mesure de tension artérielle se déploie

Samsung Health : la fonction de mesure de tension artérielle se déploie

Samsung Health déploie enfin sa fonction de mesure de tension artérielle sur les montres Galaxy aux États-Unis, après des années d’attente réglementaire. Cette fonctionnalité, déjà disponible en Corée du Sud depuis 2020, nécessite un calibrage régulier avec un brassard traditionnel.

Le géant sud-coréen vient d’annoncer le déploiement progressif de la surveillance de la tension artérielle sur ses montres connectées Galaxy Watch 4 et modèles ultérieurs. Une nouveauté qui comble enfin le retard pris sur Apple, qui proposait déjà des notifications d’hypertension depuis début 2025.

Les prérequis pour utiliser la mesure de tension

Avant de pouvoir surveiller votre tension directement au poignet, Samsung impose quelques conditions strictes. Votre montre doit fonctionner sous Watch OS 4.0 minimum, couplée à un smartphone Android 12 ou plus récent. Mais surtout, vous devrez vous procurer un brassard de tension artérielle traditionnel pour le bras.

Ce brassard (vendu séparément) sert au calibrage initial obligatoire via l’application Samsung Health Monitor. Il faut préciser que cette étape doit être répétée toutes les quatre semaines pour maintenir la précision des mesures. Une contrainte qui peut sembler fastidieuse, mais qui garantit la fiabilité des données selon Samsung.

L’entreprise insiste d’ailleurs sur le fait que cette fonction relève du bien-être et non du médical. Elle « n’est pas destinée à prévenir ou diagnostiquer l’hypertension », précise le communiqué officiel.

Comment fonctionne la mesure au quotidien

Une fois le calibrage effectué, la prise de tension se déroule directement depuis votre poignet. Il suffit de faire glisser votre doigt vers la gauche sur l’écran d’accueil pour accéder au widget Tension artérielle, puis de toucher « Mesurer ».

La montre utilise ses capteurs de fréquence cardiaque intégrés pour estimer les valeurs systolique et diastolique. Pendant la mesure, vous devez rester immobile et éviter de parler — exactement comme avec un tensiomètre classique. Les résultats s’affichent ensuite directement sur l’écran de la montre.

Samsung promet également l’arrivée d’une surveillance passive dans le courant de l’année 2026, qui permettra de suivre l’évolution de votre tension sur la durée sans intervention manuelle.

Un déploiement qui arrive après la concurrence

Cette nouveauté s’inscrit dans l’écosystème santé déjà riche de Samsung Health, qui propose notamment la détection de l’apnée du sommeil (approuvée par la FDA), les électrocardiogrammes et la surveillance des rythmes cardiaques irréguliers. De quoi rattraper le terrain perdu face à Apple, même si l’approche reste différente.

Attention cependant, le déploiement reste pour l’instant limité aux États-Unis et s’effectue par phases depuis le 31 mars 2026. Les utilisateurs européens devront probablement patienter encore avant de pouvoir en profiter. Et cette obligation de recalibrage mensuel risque de décourager plus d’un utilisateur au quotidien.