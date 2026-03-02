Le smartphone compact que nous attendions : pourquoi le Xiaomi 17 dépasse le Galaxy S26

Le smartphone compact que nous attendions : pourquoi le Xiaomi 17 dépasse le Galaxy S26

Le Xiaomi 17 redéfinit les codes du smartphone compact avec sa batterie de 6 330 mAh et son Snapdragon 8 Elite Gen 5, le tout dans un format de 6,3 pouces qui rivalise directement avec le Galaxy S26. Voici pourquoi ce modèle chinois pourrait bien représenter l’avenir des flagships compacts.

Depuis des années, les amateurs de smartphones compacts subissent un cruel dilemme : choisir entre autonomie et format réduit. Xiaomi vient de bouleverser cette équation avec son nouveau modèle 17, présenté au MWC 2026, qui prouve qu’il est possible d’intégrer une batterie de plus de 6 000 mAh dans un châssis de moins de 200 grammes. Face au Galaxy S26 de Samsung, le constructeur chinois propose une alternative séduisante au même tarif de 999 euros.

Une prouesse technique qui change la donne

Le défi relevé par Xiaomi avec ce modèle 17 tient du petit miracle d’ingénierie. Là où Samsung propose une batterie de 4 300 mAh dans son Galaxy S26, Xiaomi parvient à intégrer 6 330 mAh dans un format similaire. Cette différence de près de 50 % d’autonomie se ressent immédiatement à l’usage quotidien.

Les dimensions restent maîtrisées : 151,1 x 71,8 x 8,06 mm pour 191 grammes, contre 150 x 72 x 7,2 mm et 167 grammes pour le S26. Certes, le Xiaomi est plus lourd de 24 grammes, mais cette différence reste imperceptible en poche. D’ailleurs, cette masse supplémentaire s’explique aisément par la capacité batterie record intégrée dans ce format compact.

La charge rapide suit également cette logique de performance : 100W en filaire et 50W sans fil, contre seulement 25W et 15W respectivement chez Samsung. De quoi recharger complètement l’appareil en moins d’une heure, là où le Galaxy S26 nécessite près de deux heures.

Des choix techniques qui font la différence

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm équipe le Xiaomi 17, face à l’Exynos 2600 en 2 nm du Galaxy S26. Si Samsung mise sur une finesse de gravure supérieure, Qualcomm compense avec une architecture plus aboutie qui se traduit par de meilleures performances en gaming et en traitement photo.

Côté photo, la configuration triple capteur 50 MP (principal, téléobjectif x2,6 et ultra grand-angle) du Xiaomi surpasse techniquement celle du Samsung. Le capteur frontal de 50 MP face aux 12 MP du Galaxy illustre également cette approche premium que Xiaomi applique désormais à tous ses composants.

L’écran OLED de 6,3 pouces affiche une définition de 2656 x 1220 pixels sur le Xiaomi, plus élevée que les 2340 x 1080 pixels du Samsung. Cette différence se remarque particulièrement lors de la lecture de contenus haute définition ou pour la retouche photo mobile.

Un positionnement tarifaire qui interroge Samsung

À 999 euros, le Xiaomi 17 s’attaque frontalement au Galaxy S26 sans complexe. Cette parité tarifaire place Samsung dans une position délicate : comment justifier un tarif identique pour des prestations techniques inférieures sur des points cruciaux comme l’autonomie ou la photo ?

L’écosystème logiciel reste l’atout principal de Samsung avec One UI, plus mature que HyperOS de Xiaomi. Attention cela dit, l’interface chinoise a considérablement progressé et propose désormais une expérience utilisateur fluide, notamment sur la gestion des notifications et la personnalisation.

Le contexte économique actuel, marqué par une hausse de 80 à 90 % du prix des composants mémoire selon Counterpoint Research, rend cette parité tarifaire d’autant plus remarquable. Xiaomi absorbe visiblement mieux cette inflation que ses concurrents, ce qui lui permet de maintenir un rapport qualité-prix agressif.

Reste à voir si cette stratégie tarifaire agressive permettra à Xiaomi de gagner des parts de marché face aux géants établis. Pour les utilisateurs et utilisatrices en quête d’autonomie et de performances dans un format compact, ce modèle 17 constitue néanmoins une alternative crédible qui mérite l’attention.