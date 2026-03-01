Xiaomi 14 Ultra officiel : specs photo, tracker et batterie fine

Xiaomi officialise son 17 Ultra avec un partenariat Leica qui muscle sérieusement la photo mobile. L’appareil débarque avec un capteur téléphoto de 200 mégapixels et une batterie de 6 000 mAh qui change la donne.

Le constructeur chinois frappe fort en ce début d’année avec une stratégie claire : rivaliser frontalement avec les iPhone 17 Pro et Galaxy S26 sur le terrain de la photographie haut de gamme. Xiaomi a d’ailleurs sauté la génération 16 pour s’aligner directement sur la numérotation d’Apple (un choix audacieux, dirait Tim Cook). Le partenariat avec Leica, qui se matérialise par deux versions distinctes, ancre définitivement la marque dans le premium.

Un module photo qui vise l’excellence

La collaboration avec Leica se traduit par des specs impressionnantes sur le papier. Le capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.67 s’accompagne d’un téléphoto variable de 200 mégapixels capable de zoomer optiquement entre 3,2x et 4,3x. Cette plage focale équivalente 75-100mm permet enfin d’ajuster finement le cadrage sans perte de qualité.

L’ultra grand-angle de 50 mégapixels (f/2.2) complète un trio cohérent, même si la vraie nouveauté réside dans cette capacité de zoom continu. Fini les sauts brutaux entre les focales fixes que l’on reproche encore aux iPhone actuels. Xiaomi mise sur la fluidité d’usage, particulièrement visible avec la bague rotative physique de la version Leitzphone qui rappelle les objectifs traditionnels.

Les filtres Leica intégrés (modes M9 et M3) visent à reproduire le rendu colorimétrique de la marque allemande. Attention cela dit : seule la version Leitzphone à 1 699 livres sterling (environ 1 990 euros) en bénéficie pleinement, la version classique à 1 499 euros se contentant des optiques sans l’interface dédiée.

Performances et autonomie : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à la manœuvre

Côté puissance, Xiaomi opte pour le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, le même processeur qui équipe les Galaxy S26. Un choix logique pour un positionnement premium, même si l’optimisation logicielle fera la différence face à la concurrence coréenne et californienne.

La batterie de 6 000 mAh (6 800 mAh sur la version chinoise) constitue l’un des points forts de ce 17 Ultra. Pour référence, l’iPhone 16 Pro Max plafonne à 4 422 mAh, et même le Galaxy S25 Ultra reste en deçà avec ses 5 000 mAh. La charge rapide 90W en filaire et 50W en sans-fil via la technologie HyperCharge devrait compenser largement les besoins quotidiens les plus intensifs.

L’écran OLED HyperRGB de 6,9 pouces protégé par le Shield Glass 3.0 maison s’inscrit dans la tendance actuelle des dalles généreuses. Reste à voir si la gestion thermique suivra avec un tel processeur et une telle densité de composants.

Franchement, on ne va pas se mentir : face à la flambée des prix des puces mémoire (+ 80 à 90 % selon Counterpoint Research), maintenir ces tarifs relève de l’exploit commercial. D’autant que les analystes d’IDC prévoient une chute du marché smartphone de 12,9 % cette année à cause de cette pénurie. Xiaomi joue gros en conservant ses prix, surtout que sa force réside traditionnellement sur les segments milieu de gamme, plus sensibles aux variations tarifaires.

Une stratégie risquée dans un marché tendu

Le timing de ce lancement interroge. Alors que la course à l’IA générative mobilise les puces les plus performantes vers les data centers, Xiaomi mise tout sur la photo mobile avec un partenariat Leica coûteux. La firme chinoise ne peut pas s’appuyer sur un écosystème aussi intégré qu’Apple pour justifier ses prix premium.

Petit à petit, on voit se dessiner une stratégie de différenciation par l’excellence photographique plutôt que par l’innovation logicielle. Les kits photo optionnels (Photography Kit et Kit Pro avec finition cuir) témoignent de cette approche spécialisée, presque niche. De quoi séduire les photographes exigeants, mais pas forcément convaincre le grand public habitué à la simplicité d’usage des iPhone.

D’ailleurs, l’absence de commercialisation officielle aux États-Unis limite mécaniquement l’impact commercial de ces annonces. Reste à voir si cette approche premium permettra à Xiaomi de compenser la baisse attendue de ses volumes sur les gammes accessibles, d’autant que son activité véhicules électriques (près de 25 % du chiffre d’affaires) commence à peser dans l’équation économique globale. En attendant la réaction d’Apple avec ses futurs

