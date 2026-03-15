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Samsung Galaxy Z Roll 5G : le design le plus fou de 2026 avec écran enroulable

15 mars 2026
byChemseddine Ananna

Samsung dévoile son concept le plus audacieux avec le Galaxy Z Roll 5G, un smartphone à écran enroulable de 12,4 pouces attendu fin 2026. Ce bouleversement technique abandonne la charnière traditionnelle au profit d’un mécanisme motorisé qui promet de résoudre les défauts structurels des pliables actuels.

Deux ans après le lancement du Galaxy Z Fold 7 qui a posé les bases des écrans flexibles grand public, Samsung s’apprête à franchir une nouvelle étape avec une approche radicalement différente. Là où les Z Fold actuels souffrent encore du pli visible et de l’épaisseur conséquente une fois fermés, le Z Roll mise sur un système d’enroulement horizontal pour déployer une dalle de 12,4 pouces sans compromis visuel.

Un mécanisme d’enroulement motorisé pour remplacer la charnière

Le Galaxy Z Roll abandonne le principe de pliage au profit d’un système « Rack and Pinion » motorisé. L’écran Dynamic AMOLED 2X s’enroule autour d’un cylindre interne de petit diamètre, permettant un déploiement progressif de 6,5 pouces (format fermé) à 12,4 pouces (pleinement étendu). Cette approche élimine théoriquement le pli central qui handicape encore les Z Fold, même dans leur septième génération.

Le mécanisme permet des ratios d’aspect adaptatifs : 21:9 pour le visionnage vidéo, 16:10 pour la productivité, ou 4:3 pour les applications tablette. Samsung annonce une luminosité de 3000 nits avec un taux de rafraîchissement LTPO 4.0 variable de 1 à 144 Hz. Une couche de confidentialité micro-louver peut être activée électroniquement pour restreindre les angles de vision sur un écran de cette taille, feature particulièrement pertinente dans les transports.

Performances et autonomie face aux défis de l’écran géant

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro gravé en 2 nm pilote l’ensemble, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage en configuration de base. Les benchmarks AnTuTu devraient approcher les 2,8 millions de points, soit 15% de plus que le Z Fold 7 actuel (2,4 millions). Cependant, l’autonomie constitue le point d’interrogation majeur : une batterie de 4800 mAh doit alimenter un écran de 12,4 pouces et le système motorisé.

La charge rapide reste limitée à 25W, insuffisant face aux 65W du Find N5 d’Oppo ou aux 100W du Mi Mix Fold 4. Samsung mise sur l’optimisation logicielle et la gestion dynamique de l’affichage pour compenser cette faiblesse énergétique. Le prix devrait se situer autour de 2400€, soit 400€ de plus que le Z Fold 7, malgré la pression concurrentielle de l’iPhone pliable d’Apple attendu au même tarif.

L’arrivée d’Apple sur le marché des pliables pourrait contraindre Samsung à revoir sa stratégie tarifaire, d’autant que l’écran géant et le mécanisme motorisé complexifient la production. Reste à voir si cette prouesse technique trouvera son public au-delà de l’effet de nouveauté.

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