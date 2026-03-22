Oppo Pad Mini : fuite complète des specs et prix avant l’annonce

Oppo s’apprête à dévoiler sa Pad Mini, une tablette compacte de 8,8 pouces propulsée par le Snapdragon 8 Gen 5. Les spécifications complètes viennent de fuiter, positionnant l’appareil face au MatePad Mini de Huawei.

Le marché des tablettes compactes haut de gamme en Chine s’anime à nouveau. Après le succès relatif des iPad Mini d’Apple et la montée en puissance des solutions Android premium, Oppo mise sur un format réduit avec sa Pad Mini. L’information provient de Digital Chat Station, source habituellement fiable pour les fuites chinoises, et dévoile un positionnement technique ambitieux pour ce segment encore restreint.

Un Snapdragon 8 Gen 5 dans 8,8 pouces

La fiche technique de l’Oppo Pad Mini révèle des choix techniques intéressants. L’écran de 8,8 pouces intègre un taux de rafraîchissement élevé (la fréquence exacte n’est pas précisée), tandis que le processeur Snapdragon 8 Gen 5 assure la puissance de calcul. Cette puce, lancée fin 2025, équipe déjà les flagships Oppo Find X9 et affiche des scores AnTuTu supérieurs à 3,2 millions de points selon nos tests précédents.

Côté photo, Oppo fait dans la sobriété avec un capteur principal de 13 MP à l’arrière et une caméra frontale de 8 MP. Ces spécifications restent modestes comparées aux 48 MP du MatePad Pro de Huawei ou aux capacités du Galaxy Tab S10 de Samsung, mais suffisantes pour une utilisation tablette classique. Le constructeur chinois mise visiblement sur la finesse de l’appareil, décrit comme « très mince » dans la fuite.

Positionnement face à Huawei

L’Oppo Pad Mini vise directement le MatePad Mini de Huawei, lancé en septembre dernier au prix de 2 299 yuans (environ 300 euros). Cette stratégie de pricing agressif s’inscrit dans la bataille que se livrent les constructeurs chinois sur le segment des tablettes compactes premium. Huawei domine actuellement cette niche avec son écran de 8,4 pouces et son Kirin 9000S, mais affiche des performances inférieures au Snapdragon 8 Gen 5 d’Oppo selon les premiers benchmarks comparatifs.

Le timing de cette annonce interpelle d’ailleurs. Oppo rattrape son retard sur un marché où Apple règne encore avec ses iPad Mini, malgré un renouvellement espacé de cette gamme. La firme de Cupertino n’a pas mis à jour sa tablette 8,3 pouces depuis mars 2024, laissant un boulevard aux constructeurs Android pour proposer des alternatives plus modernes.

Reste à voir si Oppo parviendra à convaincre au-delà des frontières chinoises, le lancement international n’étant pas encore confirmé.