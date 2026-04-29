WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces vieux smartphones Android : vérifiez votre compatibilité

WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces vieux smartphones Android : vérifiez votre compatibilité

WhatsApp cessera de fonctionner sur les smartphones Android 5.0 et 5.1 à partir du 8 septembre 2026. Les utilisateurs concernés reçoivent déjà des notifications les invitant à sauvegarder leurs conversations avant cette échéance.

Meta vient d’officialiser l’abandon du support des anciennes versions Android pour son application de messagerie. Cette décision, qui prendra effet le 8 septembre 2026, concerne spécifiquement les appareils tournant sous Android 5.0 (Lollipop) et Android 5.1. Pour continuer à utiliser WhatsApp, il faudra désormais un smartphone équipé d’Android 6.0 minimum.

Vérifiez la compatibilité de votre smartphone

Pour savoir si votre appareil est concerné par cette mise à jour, voici comment procéder :

Rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone > Informations sur le logiciel

Vérifiez la version Android affichée

Si elle indique 5.0 ou 5.1, votre appareil ne sera plus compatible

Les modèles principalement touchés incluent des smartphones iconiques comme le Samsung Galaxy S4, le HTC One M8 ou encore le LG G3. Attention cela dit, la plupart des utilisateurs en France ne sont pas concernés : selon les statistiques, moins de 1% des appareils Android actifs utilisent encore ces versions obsolètes.

WhatsApp affiche déjà un message d’avertissement sur les appareils concernés : « Plus tard cette année, WhatsApp ne fonctionnera plus sur cet appareil. À partir du 8 septembre 2026, WhatsApp ne sera plus disponible sur la version Android de cet appareil. »

Sauvegardez vos conversations avant la date limite

Si vous possédez un smartphone non compatible, plusieurs options s’offrent à vous pour préserver vos données :

Sauvegarde via Google Drive : Rendez-vous dans WhatsApp > Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions

Rendez-vous dans WhatsApp > Paramètres > Discussions > Sauvegarde des discussions Sauvegarde locale : Les conversations sont automatiquement stockées dans la mémoire interne

Les conversations sont automatiquement stockées dans la mémoire interne Export manuel : Sélectionnez une conversation > Menu > Plus > Exporter la discussion

Une fois cette sauvegarde effectuée, vous pourrez restaurer vos messages sur votre nouvel appareil compatible. Le processus de restauration se lance automatiquement lors de l’installation de WhatsApp, à condition d’utiliser le même numéro de téléphone et le même compte Google.

Cette mesure affecte aussi bien WhatsApp Messenger que WhatsApp Business. Les utilisateurs d’iPhone peuvent en revanche souffler : iOS n’est pas concerné par cette vague d’obsolescence, l’application continuant de fonctionner sur iOS 15.1 et versions ultérieures.

Pourquoi WhatsApp abandonne-t-il ces anciennes versions ?

Cette décision s’explique par les exigences croissantes des nouvelles fonctionnalités en développement. L’application teste notamment un système de bulles de notification et des icônes flottantes qui nécessitent des capacités techniques que les anciens systèmes ne peuvent plus garantir.

Meta justifie également cette démarche par des impératifs de sécurité. Les anciennes versions d’Android ne bénéficient plus des correctifs de sécurité essentiels, exposant potentiellement les utilisateurs à des vulnérabilités. De quoi comprendre la logique, même si cela laisse sur le carreau quelques irréductibles.

L’impact reste malgré tout limité dans les pays développés. Les utilisateurs encore sous Android 5 se trouvent principalement en Inde, au Brésil, au Pakistan et dans plusieurs régions d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, où les anciens appareils demeurent largement répandus.

Si votre smartphone fait partie des modèles concernés, il est temps d’envisager un changement d’appareil ou de vérifier si une mise à jour système officielle (ou via une ROM alternative) reste disponible. Reste à voir si d’autres applications suivront cette tendance dans les mois à venir.