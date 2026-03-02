Fiche technique Xiaomi 17 : caractéristiques, prix et avis

Xiaomi frappe fort en ce début d’année avec son nouveau flagship, le Xiaomi 17, qui débarque sur le marché européen à 899 euros. Armé du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’un triple capteur Leica de 50 MP, ce smartphone compact de 6,55 pouces entend bien bousculer la concurrence sur le segment premium. Une stratégie d’autant plus audacieuse que Xiaomi s’attaque frontalement aux Galaxy S26 et iPhone 17 avec un rapport performances-prix particulièrement agressif.

Le constructeur chinois profite de cette fin février pour lancer officiellement en Europe son fer de lance annuel, déjà disponible en Chine depuis décembre. Une stratégie de déploiement désormais rodée qui permet à Xiaomi de capitaliser sur le retour d’expérience des premiers utilisateurs asiatiques (et accessoirement de corriger les éventuels bugs de jeunesse). Cette fois, le pari semble payant.

Design et prise en main du Xiaomi 17

Avec ses 152,5 x 71,2 x 7,95 mm pour 185 grammes, le Xiaomi 17 joue résolument la carte de la compacité. Un choix assumé dans un marché où les flagships Android flirtent souvent avec les 6,8 pouces et les 220 grammes. Ici, la prise en main reste confortable même pour les utilisateurs aux mains modestes, et l’on peut encore espérer atteindre le coin supérieur opposé du pouce (exploit de plus en plus rare sur Android).

Le sandwich verre-aluminium-verre reprend les codes premium attendus, avec un châssis en aluminium brossé qui tranche avec les cadres en titane de certains concurrents haut de gamme. Xiaomi a opté pour son Xiaomi Shield Glass en façade, tandis que le dos arbore du Corning Gorilla Glass Victus 2. La certification IP68 est bien évidemment de la partie, même si l’on aurait apprécié un indice de résistance aux chocs plus détaillé.

Quatre coloris sont proposés : Black et White en finition classique, plus Green et Purple en version cuir végétal texturé. Cette dernière option apporte une touche de chaleur bienvenue, même si elle épaissit légèrement l’ensemble (d’où les 8,5 mm annoncés par GSMArena contre 7,95 mm pour les versions verre).

Les caractéristiques techniques du Xiaomi 17

Caractéristique Xiaomi 17 Écran 6,55″ LTPO AMOLED FHD+ (2670 x 1200), 1-120 Hz adaptatif, 3200 nits max, Dolby Vision, HDR10+ Processeur (SoC) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm TSMC) RAM 12 ou 16 Go LPDDR5X Stockage 256 Go ou 512 Go UFS 4.0, non extensible Caméra principale 50 MP f/1.6 OIS (Sony LYT-818, Leica Summilux) + 50 MP f/2.2 ultra-grand-angle 115° + 50 MP f/2.0 téléobjectif 2,6x OIS (Leica) Caméra frontale 32 MP f/2.0 avec autofocus Batterie 5500 mAh silicium-carbone, charge 90W filaire, 50W sans fil, 10W inversée Système d’exploitation HyperOS 3.0 basé sur Android 16, 4 ans OS + 6 ans sécurité Connectivité 5G SA/NSA, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, infrarouge Certification IP68, Xiaomi Shield Glass / Gorilla Glass Victus 2 Dimensions 152,5 × 71,2 × 7,95 mm Poids 185 g Coloris Noir, Blanc, Vert, Violet (cuir végétal) Autres Lecteur d’empreinte ultrasonique sous l’écran, émetteur infrarouge

Cette fiche technique révèle un positionnement clairement premium, avec quelques choix intéressants. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3 nm TSMC promet des performances de pointe (identiques au Galaxy S26 Ultra, rappelons-le), tandis que la batterie silicium-carbone de 5500 mAh dépasse largement la concurrence Samsung. L’absence de téléobjectif périscopique longue portée constitue en revanche le principal regret sur le papier.

L’écran du Xiaomi 17 : compact mais premium

Cette dalle LTPO AMOLED de 6,55 pouces mise sur la qualité plutôt que sur la taille. Sa définition FHD+ (2670 x 1200 pixels) offre une densité confortable de 457 ppi, largement suffisante à cette diagonale pour un rendu parfaitement net. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz ajuste automatiquement la fluidité selon le contenu affiché, optimisant ainsi l’autonomie.

Xiaomi revendique une luminosité de pointe de 3200 nits, soit un bond significatif par rapport aux 3000 nits du Xiaomi 15. Cette valeur dépasse même celle du Galaxy S26 (2600 nits selon nos sources), promettant une excellente lisibilité en extérieur. La compatibilité Dolby Vision et HDR10+ vient compléter un package séduisant pour la consommation de contenu multimédia. Le PWM dimming à 2160 Hz devrait par ailleurs épargner les utilisateurs sensibles au scintillement.

Appareil photo : Leica confirme sa montée en gamme

Xiaomi persiste et signe avec sa collaboration Leica, qui s’épanouit ici sur un triple capteur entièrement composé de modules 50 MP. Finies les caméras macro de 2 MP et autres capteurs de remplissage : chaque optique a une vraie utilité photographique. Le capteur principal Sony LYT-818 de 1 pouce associé à l’objectif Leica Summilux ouvre à f/1.6 et bénéficie d’une stabilisation optique 5 axes pour des clichés nets même en basse lumière.

L’ultra-grand-angle de 115° offre une polyvalence appréciable pour les paysages et photos de groupe, tandis que le téléobjectif 2,6x signé Leica permet un zoom optique sans perte de qualité notable. Cette focale équivalent 67 mm se révèle idéale pour les portraits, même si l’on aurait aimé voir Xiaomi pousser jusqu’au 3x ou 5x comme chez la concurrence. En vidéo, l’ensemble filme en 4K à 60 fps avec une stabilisation gyroscopique qui compense les mouvements parasites.

La caméra frontale 32 MP avec autofocus sort enfin du lot des capteurs selfie standards, promettant des autoportraits détaillés même en mode portrait. Reste à voir à l’usage si le traitement logiciel Leica parvient à rivaliser avec l’excellence computational de Google Pixel ou l’optimisation Apple (qui reste la référence vidéo du secteur).

Prix et face à la concurrence

Commercialisé à partir de 899 euros dans sa version 12/256 Go (999 euros pour le 16/512 Go), le Xiaomi 17 se positionne exactement au niveau du Galaxy S26 européen. Une tarification agressive qui place Xiaomi en confrontation directe avec Samsung sur le segment premium, là où le constructeur chinois excellait traditionnellement sur le rapport qualité-prix.

Face au Galaxy S26 à prix équivalent, Xiaomi mise sur un SoC plus puissant (Snapdragon 8 Elite Gen 5 contre Exynos 2600 en Europe), une batterie plus généreuse (5500 contre 4300 mAh) et une charge bien plus rapide (90W contre 25W). Samsung conserve néanmoins l’avantage sur le suivi logiciel (7 ans contre 4) et l’intégration écosystème. L’iPhone 17 à 899 euros joue quant à lui sur sa puce A19, son écosystème fermé et son excellence vidéo, mais accuse le retard sur l’autonomie et la charge rapide.

Plus intéressant, le OnePlus 15 à 849 euros propose une batterie de 7300 mAh (!) et une charge 120W, mais pêche sur la photo où Leica fait la différence. À l’inverse, le Pixel 10 à 799 euros mise tout sur l’IA photographique et les 7 ans de suivi, au détriment des performances brutes de son Tensor G5 custom. Bref, chacun ses priorités.

Questions fréquentes sur le Xiaomi 17

Quand sort le Xiaomi 17 en France ?

Le Xiaomi 17 sera disponible en France à partir du 28 février, soit cette semaine. Il est déjà en pré-commande chez les principaux revendeurs depuis le début du mois.

Quel est le prix du Xiaomi 17 ?

Le Xiaomi 17 démarre à 899 euros en version 12/256 Go, et grimpe à 999 euros pour la configuration 16/512 Go. Aucune version 1 To n’est prévue en Europe pour l’instant.

Le Xiaomi 17 est-il étanche ?

Oui, le Xiaomi 17 bénéficie d’une certification IP68, lui permettant de résister aux projections d’eau et à une immersion temporaire jusqu’à 1,5 mètre de profondeur.

Vaut-il le coup par rapport au Xiaomi 15 ?

L’évolution reste mesurée pour 100 euros de plus : nouveau SoC, batterie légèrement plus grosse et écran plus lumineux. Si vous possédez déjà un Xiaomi 15, l’urgence n’est pas forcément là (sauf si vous cherchiez absolument plus d’autonomie).

Reste maintenant à voir si cette montée en gamme tarifaire trouvera son public face à une concurrence redoutable. Le pari est audacieux, mais les armes ne manquent pas pour faire trembler Samsung et Apple sur leurs terres. D’autant que certains utilisateurs commencent à se lasser des écrans toujours plus grands…