Maroc Telecom 5G et fibre : la révolution réseau qui accélère au Maghreb en 2026

Maroc Telecom 5G et fibre : la révolution réseau qui accélère au Maghreb en 2026

Maroc Telecom franchit un cap décisif avec le déploiement accéléré de la 5G et de la fibre optique au premier trimestre 2026. L’opérateur historique mise sur le très haut débit pour compenser l’érosion des revenus traditionnels et ouvrir un nouveau cycle de croissance.

Fini le temps où la bataille se jouait uniquement sur le nombre d’abonnés. Au Maroc, le marché des télécoms bascule vers une logique de qualité réseau et d’intensité d’usage. Maroc Telecom l’a bien compris : avec un chiffre d’affaires consolidé de 9,327 milliards de dirhams au premier trimestre 2026 (+5%), l’opérateur prouve que la transformation numérique peut être rentable, même quand les usages historiques s’effritent.

L’ANRT valide une stratégie haut débit ambitieuse

Les chiffres de l’Autorité nationale de régulation des télécommunications (ANRT) donnent le ton : le parc Internet marocain a atteint 41,46 millions de souscriptions fin 2025. L’usage moyen mensuel s’établit désormais à 46 Go par client, avec des pics à 465 Go pour le fixe. De quoi justifier les investissements massifs de Maroc Telecom.

Au premier trimestre, l’opérateur a porté ses CAPEX hors fréquences à 1,3 milliard de dirhams (+50,5%), dont 730 millions rien qu’au Maroc (+51,9%). Cette montée en puissance financière s’explique par le double défi 5G-fibre, deux technologies complémentaires pour répondre à l’explosion de la demande data.

Contrairement aux hésitations que l’on observe parfois ailleurs au Maghreb, l’ANRT a tranché net : en juillet 2025, elle a attribué les licences 5G aux trois opérateurs nationaux. Maroc Telecom a décroché 120 MHz de spectre pour 900 millions de dirhams, soit la dotation la plus généreuse du marché.

La 5G entre en service (sans supplément tarifaire)

Depuis novembre 2025, la commercialisation de la 5G est effective. Les clients équipés d’un smartphone compatible basculent automatiquement vers le nouveau réseau dans les zones couvertes, sans frais supplémentaires. Une approche inclusive qui contraste avec certaines stratégies tarifaires plus agressives observées dans la région.

Les engagements de couverture restent ambitieux : 45% de la population à fin 2026, 85% à fin 2030. L’ANRT estime l’effort global nécessaire à près de 80 milliards de dirhams d’investissements et charges d’exploitation d’ici 2035. Un montant qui place le Maroc parmi les pays les plus volontaristes du continent africain sur la 5G.

L’opérateur a également lancé une box 5G pour le très haut débit résidentiel, élargissant l’usage de la technologie au-delà du seul mobile. Cette stratégie multi-accès permet de optimiser la connectivité selon le contexte d’usage, fixe ou nomade.

Le pari de la data face aux revenus traditionnels

Car l’enjeu est bien là : compenser le recul structurel de la voix et de l’ADSL par la montée des usages data. Au Maroc, le parc mobile recule de 3,7% à 18,101 millions de clients, mais le parc Internet mobile (3G/4G+/5G) bondit de 4,1% pour atteindre 11,153 millions d’utilisateurs. Cette divergence illustre parfaitement la mutation en cours.

Le chiffre d’affaires national de Maroc Telecom progresse certes modestement (+0,7% à 4,581 milliards de dirhams), mais cette croissance reste significative dans un contexte de pression sur les revenus traditionnels. L’EBITDA consolidé atteint 4,660 milliards de dirhams (+6,1%) avec une marge maintenue à 50%, preuve que le modèle économique tient bon.

Attention tout de même : cette transformation impose un effort continu sur la qualité de service et des investissements réseau plus lourds. La fibre optique, notamment, nécessite un déploiement capillaire coûteux pour atteindre les foyers, même si elle constitue le socle indispensable du nouvel Internet fixe. Reste à voir si cette stratégie du très haut débit permettra de maintenir durablement les équilibres économiques face à une concurrence qui, elle aussi, accélère ses investissements.

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