Gemini sur Android : Google déploie l’IA personnelle gratuite avec mémorisation et design amélioré

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Apple vient de franchir une étape majeure avec Swift 6.3, qui intègre désormais le premier SDK officiel pour Android. Cette mise à jour ouvre de nouvelles perspectives pour le développement cross-platform et permet aux développeurs de créer des applications Android natives directement en Swift.

Annoncée le 24 mars 2026, la version Swift 6.3 marque un tournant décisif pour le langage de programmation d’Apple. Après des mois de développement, le SDK Android est enfin disponible en version stable, permettant aux développeurs de porter leurs projets Swift existants sur la plateforme mobile de Google.

Un SDK Android complet pour Swift

Le Swift SDK pour Android apporte trois fonctionnalités principales qui révolutionnent l’approche du développement mobile :

Développement natif Android en Swift : création d’applications entièrement nouvelles

: création d’applications entièrement nouvelles Mise à jour des packages Swift existants : ajout du support Android aux projets iOS

: ajout du support Android aux projets iOS Intégration hybride : utilisation de Swift Java et Swift Java JNI Core dans des apps Kotlin/Java existantes

Comme l’explique Holly Borla, responsable engineering chez Apple : « Swift est conçu pour être le langage de référence à chaque niveau de la pile logicielle, que vous développiez du firmware embarqué, des services internet ou des applications mobiles complètes. »

Cette approche permet théoriquement de simplifier le portage d’applications iOS vers Android, même si Kotlin reste le langage principal recommandé par Google pour le développement Android natif.

Améliorations techniques et interopérabilité

Swift 6.3 ne se contente pas du SDK Android. La mise à jour introduit l’attribut @c qui facilite l’exposition des fonctions et enums Swift vers le code C dans un même projet. Une fois annotée, Swift génère automatiquement une déclaration correspondante dans l’en-tête C utilisable dans les fichiers C/C++.

Les développeurs bénéficient également de nouveaux sélecteurs de modules pour spécifier dans quelle bibliothèque importée Swift doit chercher une API particulière. Particulièrement utile lorsque plusieurs bibliothèques partagent des méthodes aux noms identiques.

La version 6.3 propose aussi une préversion du système de build Swift intégré au Swift Package Manager, unifiant l’expérience de compilation cross-platform. Les améliorations incluent :

Syntaxe Swift préconstruite pour les bibliothèques de macros partagées

Documentation héritée flexible

Traits de packages découvrables

Contrôles d’optimisation compiler plus fins

Impact sur l’écosystème de développement

Cette ouverture d’Apple marque un changement stratégique notable. En permettant à Swift de cibler Android, Apple facilite paradoxalement le développement pour la plateforme concurrente de Google. Une décision qui s’inscrit dans la volonté d’étendre l’adoption de Swift au-delà de l’écosystème Apple.

Pour les entreprises développant simultanément sur iOS et Android, cela représente une opportunité de mutualiser une partie du code métier. Attention tout de même : le développement cross-platform nécessite toujours une adaptation aux spécificités de chaque plateforme, notamment pour l’interface utilisateur et les APIs système.

Les améliorations apportées à Embedded Swift et Swift Testing renforcent également la position du langage dans des domaines comme l’IoT et les systèmes embarqués, secteurs en pleine expansion.

Reste à voir si cette initiative séduira massivement les développeurs Android, habitués à Kotlin et aux outils Google. Le SDK Swift pour Android constitue néanmoins une alternative intéressante pour les équipes cherchant à optimiser leur workflow de développement mobile.