Smartphone à 400€ : ce modèle pourrait détrôner Samsung et Xiaomi en 2026

Le Realme 16 Pro se positionne à 400€ pour concurrencer Samsung et Xiaomi sur le milieu de gamme. Avec sa batterie de 6500 mAh et son capteur photo de 200 MP, il mise sur l’autonomie et la polyvalence plutôt que sur la puissance brute.

Realme abandonne sa stratégie d’invasion par le nombre et resserre ses tirs. Après avoir inondé le marché européen de références multiples, le constructeur chinois fait l’impasse sur les modèles impairs (comme le 15 Pro l’an dernier) et se concentre sur deux smartphones : les 16 Pro et 16 Pro+. Une approche plus lisible, d’ailleurs calquée sur celle d’Honor qui a simplifié sa gamme Magic depuis fin 2024.

Une fiche technique déséquilibrée mais assumée

Le Realme 16 Pro embarque un MediaTek Dimensity 7300-Max couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sur AnTuTu, il affiche 485 000 points environ, soit 15% de moins qu’un Xiaomi Redmi Note 15 Pro équipé du Snapdragon 7 Gen 3 (570 000 points). En comparaison, le Samsung Galaxy A55 de 2025 plafonnait à 420 000 points avec son Exynos 1480.

Côté photo, le capteur principal de 200 MP (probablement un Samsung ISOCELL HP3) s’accompagne d’un ultra grand-angle de 8 MP seulement. Une configuration asymétrique qui privilégie la qualité du module principal au détriment de la polyvalence. Le Galaxy A56 (attendu en avril) devrait proposer un ensemble plus équilibré avec ses trois capteurs de 64, 12 et 5 MP.

L’écran AMOLED de 6,78 pouces affiche une définition de 2780 x 1264 pixels à 144 Hz. La densité de 450 ppp reste correcte, même si elle accuse un léger retard face aux 490 ppp du OnePlus Nord CE5 testé le mois dernier.

L’autonomie comme argument massue

La véritable carte maîtresse du Realme 16 Pro, c’est sa batterie de 6500 mAh. En usage intensif (réseaux sociaux, vidéo, navigation), il tient facilement deux journées complètes. Un résultat qui surpasse largement les 4500 mAh du Galaxy A55 ou les 5000 mAh du Xiaomi Redmi Note 15 Pro. La charge rapide 45W (certaines sources évoquent 80W pour le modèle Pro+) permet de récupérer 50% en 30 minutes environ.

Le design mise sur la sobriété avec un dos mat disponible en gris, violet et or. L’étanchéité IP68/IP69K constitue un plus appréciable à ce niveau de prix, là où Samsung se contente souvent d’IP67 sur ses Galaxy A. Le poids de 195 grammes reste raisonnable malgré la grosse batterie (à titre de comparaison, le Xiaomi 17 annoncé pèse 201 grammes).

Attention tout de même au processeur : le Dimensity 7300-Max montre ses limites sur les jeux gourmands comme Genshin Impact ou PUBG Mobile en graphismes élevés. Une faiblesse que ne compenseront ni les 8 Go de RAM ni l’interface Realme UI 7 basée sur Android 16.

Positionnement tarifaire agressif face aux géants

À 430€ chez la plupart des revendeurs français (Carrefour, Boulanger, E.Leclerc), le Realme 16 Pro s’attaque directement au Galaxy A56 attendu autour de 449€ et au Redmi Note 15 Pro vendu 399€. Une stratégie de pricing qui rappelle celle de Nothing avec son Phone (4a), lui aussi positionné dans cette fourchette depuis janvier.

Le constructeur joue la carte de l’autonomie XXL et de la photo computationnelle pour compenser un processeur moins véloce que la concurrence directe. Un pari risqué sur un segment où les utilisateurs et utilisatrices recherchent avant tout la fluidité au quotidien.

Reste à voir si cette approche « marathonien plutôt que sprinter » convaincra face à des Samsung et Xiaomi qui misent sur l’équilibre général de leurs configurations. Le Realme 16 Pro a les atouts pour séduire les gros consommateurs de contenu, mais il faudra accepter ses compromis en jeu et en multitâche intensif.