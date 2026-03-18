Oppo Find N6 : le smartphone pliant sans pliure visible avec 200MP

Oppo dévoile le Find N6, un smartphone pliant qui repousse les limites techniques avec sa « pliure invisible » et son capteur photo de 200 mégapixels. Malheureusement, ce bijou technologique ne sera disponible qu’en Asie et en Australie, laissant une fois de plus l’Europe sur le carreau.

Avec le Find N6, Oppo confirme sa position de challenger sérieux face à Samsung sur le marché des smartphones pliants haut de gamme. Lancé officiellement le 20 mars, ce nouveau modèle mise tout sur l’ingénierie de précision pour gommer les défauts historiques des appareils pliables (un choix courageux, dirait Tim Cook). Mais comme souvent avec les innovations chinoises les plus séduisantes, il faudra se contenter de regarder de loin.

Une obsession technique qui porte ses fruits

Le point fort du Find N6, c’est indéniablement sa charnière révolutionnaire. Oppo revendique une « pliure sans sensation », fruit d’un travail d’orfèvre impliquant impression 3D liquide et scanning laser pour réduire les variations de hauteur de 0,2 mm à seulement 0,05 mm. Selon les tests TÜV Rheinland, cette nouvelle génération réduit la formation de plis à long terme de 82 % par rapport au Find N5.

L’écart technique avec la concurrence devient flagrant quand on manipule l’appareil. À 8,93 mm d’épaisseur fermé (contre les 10,8 mm du Pixel 10 Pro Fold), le Find N6 rivalise directement avec un iPhone standard en termes d’encombrement. Malgré tout, ne nous mentons pas : la pliure reste visible sous certains angles et éclairages. Oppo a beau jouer sur les mots avec son marketing « zero-feel », la physique a ses limites.

Côté résistance, la certification IP56/58/59 offre une protection exemplaire contre l’eau (y compris l’immersion et les jets haute pression), mais reste en retrait sur la poussière comparé aux derniers flagships Oppo traditionnels. Un compromis technique compréhensible sur un format si compact.

Des performances qui impressionnent, une stratégie qui interroge

Sous le capot, Oppo n’a pas lésiné. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 personnalisé à sept cœurs s’accompagne de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, garantissant une fluidité irréprochable. La batterie silicium-carbone de 6 000 mAh (soit 400 mAh de plus que le Find N5) promet une autonomie remarquable pour un appareil de cette finesse.

Le module photo mérite un chapitre à part. Le capteur principal de 200 mégapixels, épaulé par des ultra grand-angle et téléphoto de 50 mégapixels chacun, place le Find N6 dans le haut du panier photographique. Le quatrième capteur de spectre colorimétrique, déjà éprouvé sur la série Find X9, confirme l’expertise d’Oppo en imagerie computationnelle.

Franchement, c’est dommage de voir une telle débauche technique cantonnée aux seuls marchés asiatiques et océaniens. Alors que Samsung commence à montrer des signes d’essoufflement créatif sur ses Galaxy Z Fold, Oppo démontre qu’il est possible d’innover radicalement sur ce segment. L’ajout du stylet AI Pen (vendu séparément), compatible avec les deux écrans et se rechargeant par induction, complète intelligemment l’écosystème.

Reste à voir si Oppo finira par céder aux demandes européennes et américaines, ou si ce Find N6 restera un fantasme technologique inaccessible. Avec des spécifications pareilles, on comprend mieux pourquoi certains constructeurs préfèrent garder leurs meilleures innovations près de chez eux. De quoi faire réfléchir sur les véritables enjeux géopolitiques du marché smartphone en 2026.