Xiaomi 15 Ultra face au Samsung Galaxy S25 Ultra : lequel choisir en 2025 ?

En 2025, deux géants du marché des smartphones s’affrontent : le Xiaomi 15 Ultra et le Samsung Galaxy S25 Ultra. Avec des caméras de pointe et des performances impressionnantes, le Xiaomi 15 Ultra semble redéfinir les standards, tandis que le Galaxy S25 Ultra mise sur la continuité et la fiabilité. Quel est le meilleur choix pour les utilisateurs en quête d’innovation ?

Design et affichage : une question de style et de luminosité

Le Xiaomi 15 Ultra se distingue par son design audacieux et sa finition inspirée des appareils photo rétro, avec des bords biseautés et un poids de 226g qui ne gêne pas l’utilisation quotidienne. Sa façade en verre personnalisé et son dos résistant ajoutent à sa durabilité. L’écran AMOLED de 6,73 pouces est non seulement plus lumineux que celui du Galaxy S25 Ultra, mais offre également des couleurs vives et un contraste remarquable.

De son côté, le Galaxy S25 Ultra offre une expérience visuelle agréable grâce à son écran AMOLED de 6,9 pouces, bien que légèrement moins lumineux. Le design reste fidèle à la tradition Samsung avec des bords arrondis et une structure en titane qui renforce sa robustesse. Les deux appareils bénéficient d’une protection IP68, garantissant une résistance à la poussière et à l’eau.

Performances et autonomie : Xiaomi prend l’avantage

Sous le capot, les deux modèles sont équipés du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite, mais Xiaomi se démarque avec une RAM de 16 Go en standard, contre 12 Go pour le modèle de base de Samsung. En termes de stockage, Xiaomi utilise le plus récent UFS 4.1, assurant des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides.

La batterie de 5410 mAh du Xiaomi 15 Ultra permet une autonomie supérieure à une journée, avec une recharge rapide de 90W qui surpasse largement les 45W du Galaxy S25 Ultra. Bien que les deux téléphones soient efficaces pour les jeux et les applications exigeantes, le Xiaomi souffre de problèmes de surchauffe lors de longues sessions de jeu. Samsung, quant à lui, maintient une performance stable sans surchauffe notable.

Caméras : Xiaomi en tête de la course

En matière de photographie, le Xiaomi 15 Ultra surpasse le Galaxy S25 Ultra avec un ensemble de capteurs impressionnants. Son module principal de 1 pouce, couplé à un téléobjectif de 200 MP, offre des détails et une qualité d’image exceptionnels, même dans des conditions difficiles. Bien que certaines incohérences HDR subsistent, Xiaomi promet des mises à jour logicielles pour rectifier cela.

Le Samsung Galaxy S25 Ultra, bien qu’équipé d’un capteur principal de 200 MP, ne parvient pas à rivaliser avec la dynamique et la vivacité des photos du Xiaomi. Les portraits et les segments de couleur sont moins précis, ce qui est un point faible pour les amateurs de photographie.

Logiciel et mises à jour : Samsung joue la carte de la longévité

Les deux appareils fonctionnent sous Android 15, mais Samsung se distingue par une promesse de sept ans de mises à jour logicielles, contre quatre pour Xiaomi. Cette politique garantit une pérennité logicielle qui peut séduire les utilisateurs soucieux de la durée de vie de leur appareil.

Si le Xiaomi 15 Ultra offre une fluidité d’interface remarquable, Samsung enrichit son Galaxy S25 Ultra avec des outils d’intelligence artificielle avancés, facilitant la génération d’images, l’édition et la traduction en temps réel.

Conclusion : Xiaomi ou Samsung, quel est le meilleur choix ?

En définitive, le Xiaomi 15 Ultra se révèle être un choix de premier ordre pour ceux qui cherchent les meilleures performances photo et une autonomie de batterie supérieure. Cependant, pour les utilisateurs privilégiant la fiabilité à long terme et les mises à jour logicielles continues, le Samsung Galaxy S25 Ultra reste une option solide.

Le choix entre ces deux titans dépendra donc des priorités individuelles : innovation technique et qualité photo pour Xiaomi, ou longévité et stabilité logicielle pour Samsung.