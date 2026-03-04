Oppo Find X9 Ultra : fiche technique, prix et disponibilité

Oppo officialise enfin l’arrivée en Europe de son Find X9 Ultra, jusqu’ici réservé au marché chinois. Ce flagship axé photo promet de redéfinir les standards de la photographie mobile avec un système d’imagerie co-développé avec Hasselblad.

Bonne nouvelle pour les passionnés de photographie mobile européens : Oppo vient d’annoncer lors du MWC 2026 que son Find X9 Ultra sera commercialisé en Europe courant 2026. Une première pour la gamme Ultra de la marque, traditionnellement cantonnée au territoire chinois. Cette expansion marque un tournant stratégique majeur pour Oppo qui mise tout sur l’expertise photographique pour conquérir les marchés occidentaux.

Fiche technique : un monstre photographique en approche

Bien qu’Oppo reste discret sur les spécifications complètes, les premières informations dessinent un smartphone particulièrement ambitieux. Le Find X9 Ultra devrait embarquer un système photographique quadruple avec plusieurs capteurs de 200 MP :

Capteur principal de 200 MP « super-large »

Téléobjectif « mid-range » de 200 MP (zoom 3x)

Téléobjectif périscope de 50 MP (zoom 10x)

Ultra grand-angle de 50 MP

Caméra frontale de 50 MP

Côté écran, on attend une dalle OLED de 6,82 pouces en définition 2K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le processeur retenu serait le tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5, garantissant des performances de premier plan.

L’autonomie s’annonce généreuse avec une batterie d’environ 7 000 mAh compatible charge rapide 80W filaire et 50W sans fil. De quoi tenir largement une journée intensive, même en utilisant massivement l’appareil photo.

Un positionnement premium face à Samsung et Apple

Elvis Zhou, PDG d’Oppo Europe, ne mâche pas ses mots : « En 2026, de nombreux appareils porteront l’étiquette ‘Ultra’. Nous pensons que ce titre doit être mérité. » Une déclaration qui vise clairement les Galaxy Ultra de Samsung et les iPhone Pro Max d’Apple.

Le partenariat avec Hasselblad, déjà apprécié sur le Find X8 Ultra, promet « les performances d’imagerie les plus avancées jamais développées par Oppo » selon la marque. Cette collaboration suédoise apporte son expertise en colorimétrie et traitement d’image pour des clichés au rendu naturel et professionnel.

Attention cela dit, cette montée en gamme se paiera forcément au niveau tarifaire. Les prix européens seront « sûrement plus élevés qu’en Chine » selon PhoneArena, suivant la tendance habituelle des flagships chinois exportés.

Disponibilité et concurrence : l’Europe d’abord

Le Find X9 Ultra débarquera en Europe « plus tard dans l’année » sans date précise. Les États-Unis restent exclus de cette expansion, conformément à la stratégie prudente d’Oppo sur ce marché complexe. Les consommateurs américains pourront toutefois importer des versions européennes, bien plus propres que les ROM chinoises bourrées d’applications locales.

Cette stratégie européenne met Oppo en concurrence directe avec :

Le Vivo X300 Ultra (également attendu en Europe)

Le futur Xiaomi 17 Ultra

Les Samsung Galaxy S26 Ultra

L’iPhone 18 Pro Max d’Apple

Oppo mise clairement sur la différenciation photographique dans un segment ultra-premium de plus en plus encombré. Le pari est audacieux : convaincre les utilisateurs qu’un smartphone peut véritablement remplacer un appareil photo compact haut de gamme.

Reste à voir si la firme chinoise parviendra à justifier ce positionnement premium face aux géants établis, et surtout si les consommateurs européens seront prêts à débourser le prix fort pour cette expertise photo. La réponse arrivera dans quelques mois avec les premières disponibilités et les premiers tests terrain de ce Find X9 Ultra très prometteur.