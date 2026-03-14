Dreame lance son OS maison pour défier iPhone et Android : 29 nouveaux smartphones et module photo détachable

Dreame, marque chinoise connue pour ses aspirateurs-robots, vient d’annoncer 29 smartphones d’un coup à Shanghai, accompagnés de son propre système d’exploitation Aurora AIOS 1.0. Un pari industriel à plus d’un milliard d’euros pour défier le duopole Apple-Android, avec en vedette un modèle au module photo détachable.

Vous pensiez que Dreame se contentait de nettoyer vos sols ? Détrompez-vous. La firme chinoise, qui a conquis le podium européen des aspirateurs-robots en 2025, frappe un grand coup en s’attaquant frontalement à l’écosystème mobile. À l’AWE 2026 de Shanghai, l’entreprise a dévoilé sa stratégie d’expansion la plus ambitieuse : pas moins de 29 modèles de smartphones sous sa nouvelle gamme Aurora, tous équipés d’un OS maison baptisé Aurora AIOS 1.0.

L’Aurora NEX LS1, ou comment révolutionner la photo mobile

Parmi cette flopée de nouveaux terminaux, un modèle attire particulièrement l’attention : l’Aurora NEX LS1. Ce smartphone propose un concept déjà exploré par Tecno et Xiaomi, mais avec une exécution qui semble enfin aboutie. Le principe ? Un module photo entièrement détachable qui se clipse magnétiquement au dos de l’appareil.

Le bloc optique embarque un capteur principal de 1 pouce (comme le Xiaomi 17 Ultra) et un téléobjectif périscopique de 115 mm. L’astuce ingénieuse de Dreame : ce module possède sa propre batterie et communique avec le téléphone sans friction. Résultat, le corps du smartphone devient totalement lisse et fin, de quelques millimètres d’épaisseur seulement. Vous voulez prendre des photos ? Vous clipsez le module. Vous préférez un téléphone discret en poche ? Vous le retirez (Dreame promet d’ailleurs d’ajouter un petit capteur de secours pour les codes QR dans la version finale).

Cette approche modulaire permet également de faire évoluer la partie photo sans changer de téléphone. On peut imaginer acheter un nouveau module l’année suivante tout en conservant le même écran. C’est malin, et ça répond à une vraie problématique d’obsolescence programmée.

Aurora AIOS 1.0 : la troisième voie face à iOS et Android

Dreame ne s’arrête pas à l’innovation matérielle. La marque lance son propre système d’exploitation, Aurora AIOS 1.0, dans l’espoir de briser le duopole Apple-Android. Sean Chen, directeur général de Dreame en Europe de l’Ouest, l’assure : « Aujourd’hui, les options sont très limitées. Vous avez deux choix : les iPhone et les smartphones Android. Nous voulons apporter du changement. »

Si les détails techniques restent flous, Dreame évoque une architecture pensée autour de quatre moteurs d’intelligence artificielle dédiés à la photo. L’AI Imaging gère la chaîne de traitement d’image, mais nous n’en savons pas plus pour l’instant. Il s’agit probablement d’un fork d’Android (récupérer AOSP et développer sa propre branche serait le plus logique), mais la firme reste discrète sur cette question cruciale.

Franchement, on peut comprendre cette prudence. Créer un écosystème mobile crédible demande bien plus qu’un OS fonctionnel : il faut convaincre les développeurs, séduire les utilisateurs et tenir face aux géants établis. BlackBerry, Microsoft et Samsung avec Tizen peuvent en témoigner (et ce n’est pas très encourageant).

Un pari industriel colossal face aux géants établis

Dreame annonce vouloir investir plus de 1,2 milliard d’euros en recherche et développement sur trois ans. La gamme Aurora démarrera à 999 dollars, positionnant clairement la marque sur le premium. Pour une entreprise qui a moins de dix ans au compteur et qui excellait jusqu’ici dans l’aspiration, c’est un pari industriel considérable.

Attention tout de même : le marché mobile est cent fois plus grand que celui des équipements de la maison, certes, mais il est aussi infiniment plus féroce. Apple domine le premium avec une expérience utilisateur intégrée difficile à égaler, tandis que Samsung et les constructeurs chinois se livrent une guerre sans merci sur Android. Dreame devra prouver que son approche modulaire et son OS maison apportent une réelle valeur ajoutée.

Reste à voir si cette stratégie d’expansion tous azimuts (smartphones, TV, électroménager, et même voiture électrique avec l’hypercar Kosmera Nebula 1) ne dispersera pas trop les efforts. Le second semestre 2026 nous dira si Dreame peut réellement bousculer un duopole qui paraît pourtant bien solide.

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