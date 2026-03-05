Xiaomi vs Google et Samsung : pourquoi le hardware caméra reste la priorité absolue en 2026

Xiaomi fait le choix inverse de Google et Samsung en privilégiant toujours le hardware caméra sur l’intelligence artificielle. Avec le lancement européen de ses Xiaomi 17 et 17 Ultra, la marque chinoise défend une approche qui place les capteurs avant les algorithmes.

Alors que le Mobile World Congress 2026 de Barcelone vient de fermer ses portes, une déclaration d’Angus Ng, directeur communication de Xiaomi, a fait beaucoup de bruit. Contrairement à ce que font Google avec ses Pixel 10A ou Samsung avec ses Galaxy S26, Xiaomi refuse de miser principalement sur l’IA pour améliorer ses photos. Une stratégie qui va à contre-courant de l’industrie actuelle.

Quand Xiaomi critique ouvertement la stratégie IA de ses concurrents

« Nous nous concentrons encore sur les limitations du hardware », explique Angus Ng lors du MWC 2026. Une approche qui tranche avec celle de la concurrence, et le responsable ne mâche pas ses mots concernant Samsung : « Parce que leur hardware n’a pas évolué, ils ont orienté leur stratégie sur le software. »

Cette pique n’est pas anodine. Xiaomi revendique une philosophie différente où l’innovation matérielle prime sur les traitements logiciels. « Si nous arrivons vraiment au point où nous ne pouvons plus innover, alors nous regarderons aussi du côté software », précise Ng. Autrement dit, l’IA ne sera qu’un plan B si les capteurs atteignent leurs limites physiques.

Xiaomi justifie ce choix par des retours utilisateurs mitigés : « Quand nous avons vraiment misé sur le traitement IA il y a un ou deux ans, les retours n’étaient pas extraordinaires. » De quoi faire réfléchir sur l’efficacité réelle de ces algorithmes tant vantés par la concurrence.

Le Leica Leitzphone : la démonstration hardware par l’exemple

Pour appuyer sa stratégie, Xiaomi lance une version internationale de son Xiaomi 17 Ultra sous un nouveau nom : le Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Ce partenariat avec l’iconique marque allemande illustre parfaitement l’approche hardware first de la firme chinoise.

L’appareil embarque des spécifications impressionnantes :

Capteur principal de 50 MP avec sensor 1 pouce Light Fusion 1050L

Téléobjectif périscopique de 200 MP avec capteur 1/1.4 pouce

Ultra grand-angle de 50 MP

Technologie LOFIC pour améliorer la plage dynamique au niveau du pixel

Mais l’innovation la plus marquante reste cette bague mécanique rotative autour du module caméra. Elle permet d’ajuster manuellement le zoom, la sensibilité ISO, la vitesse d’obturation ou la compensation d’exposition. Un retour aux commandes physiques qui rappelle les vrais appareils photo Leica (d’ailleurs, le téléphone utilise les mêmes profils colorimétriques que le Leica Q3 43).

Les premiers tests révèlent des résultats photographiques exceptionnels. Comme le note un testeur de CNET après plus de 2000 photos prises : « Ce ne sont pas juste de bonnes photos pour un téléphone, elles sont superbes selon n’importe quel critère. » Le même testeur précise que contrairement aux concurrents qui éclaircissent artificiellement les ombres, le Leitzphone « célèbre les tons sombres plutôt que d’essayer de les éliminer ».

Une approche qui pourrait redéfinir la photographie mobile

Cette stratégie de Xiaomi interroge sur l’avenir de la photographie smartphone. Pendant que Google mise tout sur son traitement Magic Eraser et que Samsung multiplie les fonctionnalités IA de retouche, Xiaomi fait le pari inverse : donner aux utilisateurs de meilleurs outils hardware plutôt que des béquilles logicielles.

Le prix reste à déterminer pour l’Europe, mais cette approche premium (le Leitzphone adopte un design fibres de carbone noires avec la finition métallique crantée typique de Leica) vise clairement les photographes exigeants. Attention cela dit, cette stratégie ne fonctionnera que si Xiaomi parvient à convaincre le grand public que la qualité brute vaut mieux que la facilité d’usage.

Reste à voir si cette approche hardware first résistera à la pression du marché. Car si l’IA devient vraiment indispensable aux yeux des consommateurs et consommatrices, Xiaomi pourrait se retrouver en décalage avec les attentes. Malgré tout, cette différenciation a le mérite d’offrir une alternative crédible à celles et ceux qui préfèrent maîtriser leur outil plutôt que de le laisser décider à leur place.