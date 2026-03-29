Oppo aurait créé le meilleur smartphone pliable : découvrez pourquoi

Oppo affirme avoir créé le premier smartphone pliable à pli « invisible » avec son Find N6. Une promesse marketing ou une vraie révolution technique qui pourrait enfin convaincre les sceptiques ?

Le marché des smartphones pliables cherche encore son graal : faire oublier ce fameux pli central qui rebute tant d’utilisateurs potentiels. Depuis le Galaxy Fold original de Samsung en 2019, les constructeurs multiplient les innovations pour atténuer cette marque disgracieuse, avec des résultats mitigés. Oppo prétend aujourd’hui avoir franchi une étape décisive.

La technologie du « pli zéro » décryptée

Le Find N6 d’Oppo mise sur une approche radicalement différente : l’impression liquide 3D. Cette technique permet de combler les micro-espaces dans la charnière elle-même, créant une surface plus uniforme sur laquelle repose l’écran pliable. Résultat selon The Verge : le pli devient quasiment imperceptible, visible seulement sous un angle précis avec un éclairage spécifique.

La comparaison avec la concurrence directe est édifiante. Face au Honor Magic V6 (pourtant récent), le pli du Find N6 apparaît nettement plus discret. Confronté au Google Pixel 10 Pro Fold de septembre dernier, l’écart devient carrément saisissant selon les premiers tests.

Au-delà de cette prouesse technique, Oppo a soigné l’ensemble du package :

Support du stylet intégré

Autonomie dépassant la journée complète

Logiciel de multitâche optimisé

Design affiné malgré la charnière

Des performances qui tiennent la comparaison

L’autre défi des smartphones pliables reste l’équilibre specs/prix. À 3 299 dollars australiens (environ 2 300 dollars US), le Find N6 se positionne sur le segment premium sans surprise. Mais contrairement aux générations précédentes, les compromis semblent moins drastiques.

L’autonomie constitue un point fort inattendu : Oppo annonce plus d’une journée d’utilisation intensive, ce qui représente une amélioration notable par rapport aux Honor Magic V6 et Samsung Galaxy Z Fold6 qui plafonnent autour de 14-16h selon les tests DxOMark. Le multitâche logiciel, souvent négligé par la concurrence, bénéficie ici d’une attention particulière avec des raccourcis intelligents et une gestion fluide des applications multiples.

Les concessions persistent néanmoins du côté photo. Comme l’indique le test de The Verge, l’appareil photo accuse toujours un retard face aux Find X9 « traditionnels » d’Oppo, même s’il rivalise avec le meilleur des autres pliables actuels. Un compromis compréhensible vu les contraintes d’espace, mais qui limitera l’attrait pour les amateurs de photographie mobile.

Un lancement qui divise par la géographie

Problème de taille : la disponibilité reste drastiquement limitée. Oppo réserve son Find N6 à la Chine, quelques pays asiatiques, plus l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Ni l’Europe ni les États-Unis ne figurent au programme de lancement (encore et toujours le même écueil pour les innovations chinoises).

Cette stratégie interroge d’autant plus que le produit semble techniquement abouti. Samsung domine encore massivement le marché occidental des pliables, avec 67% de parts de marché selon les derniers chiffres Counterpoint Research de février. Une fenêtre d’opportunité s’ouvre pourtant, notamment après les problèmes de fiabilité rencontrés par certains Z Fold6 en début d’année.

Attention cela dit : même si le pli devient quasi-invisible, la certification d’étanchéité reste imparfaite (IPX4 seulement, pas de protection complète contre la poussière). Un détail qui pourrait refroidir les utilisateurs les plus exigeants, habitués aux IP68 des flagships classiques.

Oppo signe probablement le pliable le plus convaincant techniquement, mais le limite volontairement à un marché de niche géographique.

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