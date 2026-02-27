Fiche technique Xiaomi 17 Ultra : caractéristiques, prix et avis

Xiaomi frappe fort en ce début d’année avec le 17 Ultra, son nouveau flagship photographique qui ne lésine pas sur les superlatifs. Capteur principal d’un pouce, téléobjectif périscope de 200 MP et batterie de 6000 mAh : le constructeur chinois veut clairement damer le pion à Samsung et Apple. Reste à voir si cette débauche technique justifie les 1499 euros demandés.

Le timing n’est pas anodin : Xiaomi lance son 17 Ultra juste avant le Mobile World Congress, histoire de voler la vedette aux annonces de ses concurrents. Après un 15 Ultra déjà très convaincant, la marque remet le couvert avec une version qui pousse encore plus loin les curseurs de la photographie mobile et de l’autonomie.

Design et prise en main du Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi n’a pas révolutionné la recette, mais l’a perfectionnée. Le 17 Ultra arbore toujours ce large module photo circulaire qui fait sa signature, mais dans un châssis en alliage de titane qui lui donne une prestance indéniable. À 161,8 x 76,2 x 8,8 mm, il reste dans la norme des flagships, même si ses 225 grammes le placent parmi les plus lourds de sa catégorie (le Galaxy S26 Ultra pèse 15 grammes de moins).

La face arrière propose quatre finitions : noir et blanc classiques, argent sobre, et un vert en cuir écologique qui tranche avec la sobriété habituelle de Xiaomi. L’écran incurvé sur les bords offre une prise en main agréable, tandis que la certification IP69 — une première pour Xiaomi — promet une résistance aux jets d’eau haute pression. Pratique si vous comptez laver votre smartphone au karcher (on plaisante).

Les caractéristiques techniques du Xiaomi 17 Ultra

Caractéristique Xiaomi 17 Ultra Écran 6,9″ LTPO AMOLED, 3200 x 1440, 1-120Hz adaptatif, 4000 nits Processeur (SoC) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm TSMC) RAM 16 Go LPDDR5X Stockage 512 Go / 1 To UFS 4.0, non extensible Caméra principale 50MP f/1.63 OIS (1″) + 50MP f/2.0 ultra-grand-angle + 200MP f/2.6 téléobjectif 5x + 50MP f/2.0 téléobjectif 3x Caméra frontale 32MP f/2.0 autofocus Batterie 6000 mAh silicium-carbone, 90W filaire, 50W sans fil, 10W inversée Système d’exploitation Android 16, HyperOS 3.0, 4 ans OS + 6 ans sécurité Connectivité 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, infrarouge Certification IP68 + IP69, Xiaomi Shield Glass (équivalent Gorilla Glass Victus 2) Dimensions 161,8 × 76,2 × 8,8 mm Poids 225 g Coloris Noir, Blanc, Argent, Vert cuir écologique Autres Lecteur d’empreintes ultrasonique, collaboration Leica, objectifs Summilux et APO-Summicron

Ces specs font clairement du 17 Ultra l’un des smartphones les plus musclés du moment. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 gravé en 3nm promet des performances de pointe, tandis que les 16 Go de RAM en standard devraient satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Seul bémol : l’absence d’extension microSD, qui force à choisir entre les 512 Go ou le téraoctet dès l’achat.

L’écran du Xiaomi 17 Ultra : plus lumineux que jamais

Xiaomi vise la lune avec cet écran LTPO AMOLED de 6,9 pouces qui affiche 4000 nits en pic de luminosité. Pour contexte, c’est 25% de plus que l’iPhone 17 Pro Max et ses 3200 nits. Cette débauche lumineuse devrait garantir une lisibilité parfaite même en plein soleil, même si on s’interroge sur l’impact sur l’autonomie (malgré la technologie LTPO qui adapte le taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz selon le contenu).

La définition 2K+ (3200 x 1440) reste dans la norme premium actuelle, avec une densité de 416 ppi parfaitement homogène. L’écran supporte évidemment Dolby Vision et HDR10+, de quoi profiter pleinement des contenus haute qualité sur Netflix ou Prime Video.

Appareil photo : le pari du capteur géant

C’est ici que Xiaomi sort l’artillerie lourde. Le capteur principal Sony LYT-9000 d’un pouce (oui, vous avez bien lu) constitue le plus grand jamais intégré dans un smartphone. Cette taille XXL, couplée à l’optique Leica Summilux f/1.63, promet une qualité d’image exceptionnelle, surtout en conditions difficiles. Le constructeur mise clairement sur la physique plutôt que sur l’intelligence artificielle pour se démarquer.

Mais c’est le téléobjectif périscope de 200 mégapixels qui impressionne le plus. Avec son zoom optique 5x et sa capacité à monter jusqu’à 120x en numérique (attention à la bouillie de pixels au-delà de 20x), il surclasse théoriquement le Galaxy S26 Ultra et son zoom 10x. L’ultra-grand-angle de 50 MP et le téléobjectif 3x complètent un arsenal photo particulièrement complet.

La collaboration avec Leica se matérialise par deux modes photo distincts : « Authentic » pour un rendu naturel proche des appareils photo allemands, et « Vibrant » pour des couleurs plus claquantes. Une approche qui rappelle celle de Huawei, mais qui devrait séduire les photographes exigeants.

Prix et face à la concurrence

À 1499 euros en version 16/512 Go et 1699 euros pour le modèle 1 To, le Xiaomi 17 Ultra se positionne pile dans la lignée du Galaxy S26 Ultra (1469 euros) et légèrement au-dessus de l’iPhone 17 Pro Max (1479 euros). L’augmentation de 200 euros par rapport au 15 Ultra se justifie par les améliorations apportées, mais place Xiaomi dans la cour des très grands en termes de tarification.

Face au Galaxy S26 Ultra, le choix s’annonce cornélien : Samsung mise sur son S Pen, sept années de mises à jour et un écosystème plus mature, quand Xiaomi contre-attaque avec une batterie plus généreuse (6000 vs 5500 mAh) et une charge plus rapide (90W vs 65W). L’iPhone 17 Pro Max reste incontournable pour son écosystème et ses performances vidéo, mais accuse le coup sur la polyvalence photo. Le Google Pixel 10 Pro XL, vendu 300 euros de moins, pourrait séduire les amateurs de photo computationnelle pure.

Questions fréquentes sur le Xiaomi 17 Ultra

Quand sort le Xiaomi 17 Ultra en France ?

Le smartphone est disponible depuis le 28 février 2026 sur le marché global, après un lancement en Chine début février.

Quel est le prix du Xiaomi 17 Ultra ?

Comptez 1499 euros pour la version 16/512 Go et 1699 euros pour le modèle 1 To. Pas de version moins chère avec 12 Go de RAM cette fois.

Le Xiaomi 17 Ultra est-il étanche ?

Oui, il bénéficie d’une double certification IP68 et IP69, cette dernière garantissant une résistance aux jets d’eau haute pression et haute température.

Vaut-il le coup par rapport au Xiaomi 15 Ultra ?

L’évolution est substantielle : batterie plus grosse, téléobjectif 200 MP, écran plus lumineux et certification IP69. Les 200 euros d’augmentation se justifient, surtout si vous êtes passionné de photo.

Xiaomi signe avec ce 17 Ultra son smartphone le plus abouti techniquement, quitte à jouer dans la cour tarifaire d’Apple et Samsung. Reste à voir si les utilisateurs suivront cette montée en gamme, ou s’ils préféreront se rabattre sur des alternatives comme le OnePlus 15 et ses 849 euros. Le pari est audacieux, mais les arguments techniques plaident en sa faveur.