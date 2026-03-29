WhatsApp multi-comptes iOS et transfert iOS vers Android : le guide complet

WhatsApp multi-comptes iOS et transfert iOS vers Android : le guide complet

WhatsApp déploie enfin le support multi-comptes sur iOS et améliore son transfert de conversations entre plateformes. Voici comment configurer ces nouvelles fonctionnalités et transférer vos données d’iPhone vers Android en toute simplicité.

Après des mois d’attente, les utilisateurs iOS peuvent désormais profiter de fonctionnalités que leurs homologues Android connaissaient déjà. WhatsApp vient de déployer une mise à jour majeure qui apporte le support de deux comptes simultanés sur iPhone, tout en améliorant considérablement le transfert de conversations entre iOS et Android. De quoi simplifier la vie des utilisateurs qui jonglent entre plusieurs comptes ou changent de smartphone.

Configuration du multi-comptes sur iPhone : les prérequis

Avant de configurer vos deux comptes WhatsApp, assurez-vous de disposer des éléments suivants :

iOS 15.1 ou version ultérieure

WhatsApp version 24.6.78 ou plus récente

Deux numéros de téléphone distincts (principal et secondaire)

Accès aux SMS ou appels pour la vérification

Étape 1 : Ouvrez WhatsApp et rendez-vous dans Réglages > Comptes > Ajouter un compte. Saisissez votre second numéro de téléphone.

Étape 2 : Suivez la procédure de vérification classique en recevant le code par SMS ou appel vocal.

Étape 3 : Configurez votre profil secondaire avec une photo différente de votre compte principal. Cette image apparaîtra dans l’onglet inférieur pour identifier facilement le compte actif.

Résultat attendu : Vous devriez voir deux onglets en bas de l’écran, chacun affichant la photo de profil du compte correspondant. Un simple tap permet de basculer entre les deux.

Transfert iOS vers Android : le guide pas-à-pas

WhatsApp prend désormais en charge le transfert direct de conversations d’iPhone vers Android, une fonctionnalité particulièrement utile lors d’un changement de téléphone. Voici la marche à suivre :

Prérequis pour le transfert :

Smartphone Android avec Google Play Services

Câble Lightning vers USB-C ou adaptateur

Les deux appareils chargés à plus de 50%

Connexion Wi-Fi stable

Étape 1 : Sur votre iPhone, ouvrez WhatsApp et allez dans Réglages > Chats > Transférer les chats vers Android.

Étape 2 : Connectez physiquement votre iPhone à votre smartphone Android via le câble approprié.

Étape 3 : Sur l’appareil Android, ouvrez l’assistant de configuration ou l’application Smart Switch (Samsung) si disponible.

Étape 4 : Sélectionnez Transférer depuis iPhone puis suivez les instructions. Le processus scanne automatiquement vos conversations WhatsApp.

Étape 5 : Patientez pendant le transfert. La durée varie selon le volume de données (comptez 15 à 45 minutes pour un historique complet).

Résultat attendu : Toutes vos conversations, médias et paramètres apparaissent sur votre nouvel Android une fois WhatsApp installé et configuré avec le même numéro.

Optimisation du stockage et nouvelles fonctionnalités

Cette mise à jour apporte également des outils de gestion plus fins. Rendez-vous dans n’importe quelle conversation, tapez sur le nom du contact puis sélectionnez Gérer le stockage. Cette fonction permet de supprimer uniquement les fichiers volumineux (vidéos, documents) tout en conservant l’historique textuel.

WhatsApp propose désormais des suggestions de stickers en temps réel pendant la saisie. Tapez un emoji et l’application vous proposera automatiquement des stickers correspondants d’un simple tap. L’IA générative de Meta peut également retoucher vos photos directement dans la conversation (suppression d’éléments, changement d’arrière-plan) et même suggérer des réponses basées sur le contexte, tout en préservant la confidentialité de vos échanges.

En cas de problème : Si le transfert iOS vers Android échoue, vérifiez que les deux appareils utilisent la même connexion Wi-Fi et redémarrez la procédure. Pour les comptes multiples, déconnectez-vous entièrement de WhatsApp avant d’ajouter le second compte.

Ces fonctionnalités se déploient progressivement depuis fin mars 2026. Si elles n’apparaissent pas immédiatement, vérifiez les mises à jour de l’App Store — la patience reste de mise pour ce type de déploiement étalé sur plusieurs semaines.