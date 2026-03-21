Android : Google corrige enfin ce changement UI qui énerve les utilisateurs

Google fait machine arrière sur l’une des modifications d’interface les plus critiquées d’Android. La build Canary 2603, déployée ces derniers jours, rétablit les commutateurs Wi-Fi et données mobiles séparés, abandonnant définitivement la tuile Internet unifiée introduite avec Android 12.

Depuis le lancement d’Android 12 en octobre 2021, Google avait fusionné les commutateurs Wi-Fi et données mobiles en une seule tuile « Internet » dans les paramètres rapides. Une décision qui avait provoqué l’ire des utilisateurs et utilisatrices, contraints à multiplier les manipulations pour désactiver simplement leur connexion Wi-Fi ou leurs données mobiles. Près de quatre ans et demi plus tard, Mountain View semble enfin avoir entendu les critiques.

Le retour aux sources dans la build Canary 2603

La build Android Canary 2603 (ZP11.260220.007) marque un tournant inattendu. Google y réintroduit les commutateurs séparés pour le Wi-Fi et les données mobiles, supprimant purement et simplement la tuile Internet unifiée. Si vous aviez configuré cette dernière, elle sera automatiquement remplacée par le commutateur Wi-Fi lors de la mise à jour, laissant libre choix d’ajouter manuellement celui des données mobiles.

Cette modification concerne une large gamme d’appareils, des Pixel 6 jusqu’aux tout récents Pixel 10a, 10 Pro XL et Pixel 10 Pro Fold. Le déploiement s’étend même aux Pixel Fold et Pixel Tablet, témoignant d’une volonté d’harmoniser l’expérience sur l’ensemble de l’écosystème Pixel.

Attention cela dit : cette fonctionnalité reste cantonnée au canal Canary, destiné aux développeurs et hautement expérimental. Rien ne garantit qu’elle atterrira dans Android 17 Beta 3 ou même dans la version finale d’Android 17. Google pourrait encore changer d’avis (on a déjà vu plus surprenant de la part de la firme de Mountain View).

Des ajouts qui changent la donne

Au-delà de ce rétropédalage salutaire, la build Canary 2603 apporte plusieurs nouveautés significatives. Le verrouillage d’applications natif fait enfin son apparition : un appui long sur une icône d’application révèle désormais les options « App lock » et « Bubble ». De quoi sécuriser ses applications sensibles sans recourir à des solutions tierces, une fonctionnalité que Samsung propose depuis des années sur ses Galaxy.

Les bulles d’applications, annoncées le mois dernier, deviennent pleinement fonctionnelles. Ces fenêtres flottantes, déplaçables à l’écran, s’inspirent clairement du multitâche des interfaces desktop. L’enregistrement d’écran bénéficie également d’une refonte complète avec une interface flottante plus intuitive et des options de post-traitement intégrées.

Google en profite pour revoir le menu contextuel des applications : les raccourcis applicatifs (2 à 4 maximum) sont désormais regroupés dans un sous-menu « Shortcuts », libérant de l’espace pour les nouvelles actions système. Une approche plus structurée, même si elle ajoute une étape supplémentaire pour accéder aux raccourcis les plus utilisés.

Reste à voir si ces améliorations survivront au filtre des versions beta et publiques. Pour l’heure, elles redonnent un semblant d’espoir à celles et ceux qui pensaient Google définitivement sourd aux retours utilisateurs. L’IA prenant de plus en plus de place dans Android, ces ajustements d’ergonomie basique n’en sont que plus précieux.

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