Samsung mise sur l’IA pour défier Apple sur les smartphones

Samsung déploie une stratégie IA ambitieuse pour rattraper Apple sur le marché des smartphones haut de gamme. Entre nouvelles fonctionnalités d’écran intelligent et assistant conversationnel intégré, le constructeur coréen mise tout sur l’intelligence artificielle pour séduire les utilisateurs en 2026.

Alors que la bataille des smartphones premium fait rage, Samsung accélère sur le terrain de l’IA avec des innovations qui pourraient bien redistribuer les cartes face à l’iPhone. Le Galaxy S26 Ultra, dévoilé le mois dernier, embarque des technologies d’affichage révolutionnaires et des fonctionnalités d’intelligence artificielle qui marquent un tournant dans l’approche du constructeur coréen.

L’écran Privacy Display : la technologie qui fait la différence

Le principal atout du Galaxy S26 Ultra réside dans sa technologie « Flex Magic Pixel », qui permet d’activer un mode de confidentialité sur certaines zones de l’écran uniquement. Cette innovation, présentée au MWC 2026, va bien au-delà de ce que propose actuellement Apple.

Concrètement, vous pourrez masquer sélectivement certaines parties de votre écran lors de la saisie d’un code PIN ou de l’utilisation d’applications bancaires. Samsung développe actuellement deux nouvelles variantes de cette fonctionnalité :

Le mode « moitié inférieure » qui cache uniquement la zone de saisie des mots de passe

Le mode « panneau latéral » pour sécuriser l’Edge Panel

Cette approche modulaire représente un avantage concurrentiel notable. Là où d’autres constructeurs proposent un mode privé « tout ou rien », Samsung offre une granularité d’usage qui répond aux besoins réels des utilisateurs. Attention cela dit, ces fonctionnalités avancées sont encore en développement et ne seront pas disponibles immédiatement au lancement.

Ask AI : quand l’intelligence artificielle s’invite dans votre navigateur

Samsung a également intégré une nouvelle fonctionnalité baptisée « Ask AI » directement dans son navigateur Samsung Browser. Développée en partenariat avec Perplexity, cette fonction permet de compiler et comparer des informations provenant de plusieurs onglets ouverts simultanément.

L’utilisation pratique est séduisante : vous recherchez un restaurant ? Ask AI peut croiser les avis de plusieurs sites et vous présenter un tableau comparatif synthétique. Vous comparez des prix d’hôtels ? L’IA organise automatiquement les données pour faciliter votre choix.

Le problème, c’est que cette fonctionnalité souffre d’une disponibilité très limitée. Ask AI n’est actuellement accessible qu’en Corée du Sud et aux États-Unis. Les utilisateurs européens devront patienter, Samsung n’ayant communiqué aucun calendrier de déploiement international pour cette fonction pourtant prometteuse.

Un pari économique dans un marché en mutation

Cette offensive IA de Samsung s’inscrit dans un contexte plus large de transformation du marché mobile. Comme le soulignent les analystes, nous assistons à une évolution structurelle où les systèmes d’exploitation passent de simples lanceurs d’applications à de véritables couches d’orchestration intelligentes.

Cette transition pourrait redistribuer l’équilibre économique actuel. L’écosystème des app stores, qui génère plus de 127 milliards de dollars annuellement selon les dernières estimations, pourrait voir son modèle économique remis en question par ces assistants IA intégrés.

Samsung semble avoir anticipé cette mutation. En proposant des fonctionnalités IA natives et des innovations d’affichage exclusives, le constructeur coréen tente de créer sa propre proposition de valeur, indépendamment des store traditionnels d’Apple et Google.

Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits face à un Apple qui garde encore une longueur d’avance sur l’intégration logicielle. La bataille de l’IA mobile ne fait visiblement que commencer, et Samsung compte bien y jouer un rôle de premier plan. Attention tout de même : entre fonctionnalités limitées géographiquement et technologies encore en développement, l’exécution devra être au rendez-vous pour convaincre un marché déjà très exigeant.