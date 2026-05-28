WhatsApp : masquez votre numéro de téléphone avec un pseudo, voici comment

WhatsApp : masquez votre numéro de téléphone avec un pseudo, voici comment

WhatsApp déploie enfin la possibilité de créer un nom d’utilisateur pour masquer votre numéro de téléphone. Cette fonction permet de partager vos contacts sans révéler vos informations personnelles.

Fini l’époque où vous deviez obligatoirement communiquer votre numéro de téléphone pour échanger sur WhatsApp. La messagerie de Meta intègre désormais un système de pseudonymes qui préserve votre confidentialité tout en facilitant les connexions. Voici la procédure complète pour activer cette option sur votre smartphone Android.

Prérequis avant de commencer

Avant de créer votre nom d’utilisateur WhatsApp, vérifiez que votre configuration répond aux conditions suivantes :

WhatsApp mis à jour vers la version 2.26.5.12 ou ultérieure

Connexion Internet stable (Wi-Fi ou données mobiles)

Accès aux paramètres de confidentialité de votre compte

Cette fonctionnalité se déploie progressivement selon les régions. Si l’option n’apparaît pas immédiatement, patientez quelques jours supplémentaires.

Créer votre nom d’utilisateur étape par étape

1. Ouvrez WhatsApp et rendez-vous dans Paramètres en appuyant sur les trois points verticaux en haut à droite.

2. Sélectionnez Profil puis Nom d’utilisateur. Si cette option n’apparaît pas, votre version ne prend pas encore en charge cette fonction.

3. Saisissez votre pseudonyme souhaité. WhatsApp impose un minimum de 5 caractères et autorise les lettres, chiffres, points et traits de soulignement.

4. Vérifiez la disponibilité du nom. Le système vous indique immédiatement si votre choix est déjà pris par un autre utilisateur.

5. Confirmez la création en appuyant sur Terminé. Votre nom d’utilisateur devient instantanément actif.

Une fois cette étape terminée, WhatsApp génère automatiquement un lien de partage au format wa.me/nomutilisateur que vous pouvez diffuser librement.

Configurer la visibilité de votre numéro

La création du pseudonyme ne masque pas automatiquement votre numéro. Vous devez ajuster manuellement les paramètres de confidentialité :

1. Accédez à Paramètres > Confidentialité > Numéro de téléphone.

2. Choisissez entre trois options de visibilité :

Tout le monde : votre numéro reste visible par tous vos contacts

: votre numéro reste visible par tous vos contacts Mes contacts : seules les personnes enregistrées dans votre répertoire voient le numéro

: seules les personnes enregistrées dans votre répertoire voient le numéro Personne : votre numéro devient totalement masqué

3. Validez votre choix. La modification s’applique immédiatement à tous vos échanges.

Attention tout de même : cette configuration ne s’applique qu’aux nouveaux contacts. Les personnes qui possèdent déjà votre numéro continuent de le voir, même avec un nom d’utilisateur actif.

Partager vos contacts sans révéler votre numéro

Votre nom d’utilisateur facilite considérablement le partage de vos coordonnées WhatsApp :

Partagez directement le lien wa.me/votrenom sur les réseaux sociaux

sur les réseaux sociaux Intégrez ce lien dans votre signature mail professionnelle

Communiquez simplement votre pseudonyme lors de rencontres

Générez un QR code depuis l’application pour les échanges en présentiel

Les personnes qui utilisent votre nom d’utilisateur peuvent vous contacter directement sans connaître votre véritable numéro de téléphone. Pratique pour séparer vie privée et échanges professionnels (ou pas trop recommandables).

En cas de problème avec votre nom d’utilisateur

Si vous rencontrez des difficultés lors de la configuration, voici les solutions les plus courantes :

L’option n’apparaît pas : Forcez la mise à jour de WhatsApp depuis le Google Play Store ou patientez le déploiement graduel.

Nom d’utilisateur refusé : Vérifiez que votre pseudonyme respecte les 5 caractères minimum et n’utilise que des caractères autorisés.

Lien non fonctionnel : Testez le partage en mode privé. Certains navigateurs bloquent les liens wa.me par défaut.

Si ces manipulations ne résolvent pas le souci, supprimez temporairement votre nom d’utilisateur depuis les paramètres de profil, puis recréez-en un nouveau. Cette fonction reste encore perfectible et WhatsApp ajuste régulièrement son fonctionnement. De quoi enfin préserver un peu mieux sa vie privée sur la messagerie, même si on aurait pu espérer cette option bien plus tôt.