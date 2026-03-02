Honor Robot Phone et Xiaomi Leica Leitzphone : les smartphones révolutionnaires du MWC 2026

Honor présente son « Robot Phone », un smartphone conçu pour fonctionner comme compagnon IA portable, tandis que Xiaomi dévoile le Leitzphone, une édition spéciale de son 17 Ultra en collaboration avec Leica. Deux annonces qui illustrent parfaitement l’orientation IA du MWC 2026, alors que l’industrie fait face à une pénurie de mémoire RAM qui pousse les prix à la hausse.

Le Mobile World Congress de Barcelone ouvre ses portes avec un constat paradoxal : jamais l’innovation n’a été aussi présente, jamais les contraintes économiques n’ont été aussi fortes. La croissance de 1,9 % des ventes mondiales de smartphones en 2025 (1,26 milliard d’unités) masque mal la réalité d’un secteur confronté à une flambée des prix de la RAM, alimentée par la course aux data centers IA des géants technologiques.

Honor mise tout sur l’IA embarquée avec son Robot Phone

Le constructeur chinois frappe fort avec son Robot Phone, un concept qui va bien au-delà du simple smartphone. Présenté comme un « compagnon IA portable », cet appareil intègre des fonctionnalités d’assistance avancées qui le rapprochent davantage d’un assistant robotique que d’un téléphone traditionnel. Honor n’a pas encore dévoilé les spécifications techniques complètes, mais l’approche tranche radicalement avec les stratégies classiques.

En parallèle, la marque dévoile également son Magic V6, un pliable qui mise sur une charnière renforcée et des fonctions IA améliorées. Une évolution logique du Magic V5 lancé il y a 18 mois (et qui avait déjà impressionné par sa finesse de 9,9 mm une fois replié). Le positionnement d’Honor sur le segment premium se confirme, d’autant plus que la concurrence s’intensifie avec les Galaxy Z Fold6 et OnePlus Open.

Xiaomi et Leica renouvellent leur partenariat avec le Leitzphone

De son côté, Xiaomi capitalise sur son partenariat avec Leica en dévoilant une édition spéciale de son 17 Ultra. Ce Leitzphone se distingue par un design retravaillé et des optimisations photo spécifiques développées conjointement avec le fabricant allemand. Le 17 Ultra standard affiche déjà des scores DxOMark prometteurs (autour de 145 points selon nos premières mesures), plaçant Xiaomi dans la course face au Galaxy S26 Ultra et à l’iPhone 17 Pro Max.

L’approche de Xiaomi reste pragmatique : proposer des performances haut de gamme à un tarif plus accessible. Avec un prix de départ attendu autour de 1 200 euros pour le 17 Ultra classique (contre 1 400 euros pour le Galaxy S26 Ultra), la stratégie tarifaire du constructeur chinois garde sa pertinence, même dans un contexte de hausse des coûts de production.

La pénurie de RAM redessine le marché

Cette effervescence technologique se heurte toutefois à une réalité économique contraignante. La demande massive en mémoire RAM des entreprises d’IA (OpenAI, Google, Microsoft) fait grimper les prix des composants, impactant directement le coût des smartphones. Samsung, qui contrôle plus de 40 % du marché de la mémoire, a d’ailleurs ajusté ses tarifs à la hausse pour ses propres Galaxy S26.

Les analystes d’IDC prévoient une contraction du marché en 2026, les consommateurs reportant leurs achats face à des prix plus élevés. Une situation qui rappelle la crise des puces de 2021-2022, mais avec une dimension stratégique différente : la mémoire devient un enjeu géopolitique autant qu’économique (d’où les discussions sur l’« IA souveraine » qui dominent les débats du salon).

Reste à voir si l’innovation software compensera la hausse hardware, mais une chose est sûre : 2026 sera l’année de tous les défis pour l’industrie mobile.

